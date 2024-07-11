NATO'nun 75. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Washington D.C.'de sona erdi. Zirve sonrası yayınlanan sonuç bildirgesinde, Ukrayna'ya destek taahhüdü ve Rusya'ya karşı alınacak önlemler dikkat çekti. Ayrıca, 2025 yılında Hollanda'da düzenlenecek zirvenin ardından bir sonraki NATO zirvesinin Türkiye'de gerçekleştirileceği açıklandı.

Ukrayna'ya destek ve Rusya'ya yaptırımlar

NATO, Ukrayna'yı tam Avrupa-Atlantik entegrasyonuna kadar destekleyeceğini ve 2024 yılı içinde Ukrayna'ya 40 milyar avro askeri yardım sağlayacağını duyurdu. Ayrıca, Ukrayna'nın NATO'ya katılımının koşullar karşılandığında gerçekleşeceği belirtildi. Bildirgede, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşın sorumlusu olduğu ve bu savaşın desteklenmesinde rol oynayan tüm ülkelere karşı sert bir duruş sergileneceği ifade edildi. Belarus, Kuzey Kore, İran ve Çin gibi ülkeler kınandı ve Çin'e, Rusya'ya verdiği desteği sonlandırma çağrısında bulunuldu.

Terörle mücadele ve bölgesel güvenlik

Zirvede, NATO'nun terörle mücadeleye devam edeceği ve Karadeniz ile Batı Balkanlar gibi stratejik bölgelerde güvenlik ve istikrarın korunacağı vurgulandı. Terörizme karşı ortak adımların atılacağı ve bölgelerdeki siyasi diyalogun artırılacağı belirtildi.

Gelecek zirve Türkiye'de

Zirvede yapılan açıklamaya göre, 2025 yılında Hollanda'da düzenlenecek NATO zirvesinin ardından bir sonraki zirve Türkiye'de gerçekleştirilecek. Türkiye, NATO'nun güvenlik ve savunma alanındaki önemini pekiştiren bu ev sahipliği ile bölgesel ve küresel güvenliğe olan katkısını sürdürecek.