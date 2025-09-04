ABD’de bir süredir kayıp olan Türk bilim insanı Furkan Dölek, New York Buffalo Federal Tutukevinde olduğu belirlendi. Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu’nun yoğun girişimleri sonucu Dölek’in durumu netleşti.

ABD’de kaybolan bilim insanına ulaşıldı

Türk bilim insanı Furkan Dölek, 27 Ağustos’tan itibaren kendisinden haber alınamaması nedeniyle endişe konusu olmuştu. New York Başkonsolosluğu’nun girişimleri sonucunda, Dölek’in Buffalo Federal Tutukevinde olduğu ortaya çıktı.

Kardeşi Esra Dölek Coşkun, “Kardeşimin durumu iyi ve Türkiye’ye en hızlı şekilde dönüşünü sağlamak için çalışıyoruz” dedi.

Neden ABD’de kaldı?

Dölek, Mart 2024’te ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı Fermilab laboratuvarında, araştırmacıların sağlık riskleri taşıyan radyoaktif koşullar hakkında uyarılarda bulunmuştu. Bu paylaşım üzerine Nisan 2024’te vizesi iptal edilmiş ve işten çıkarılmıştı.

Vize iptaliyle mücadele etti

Vizesinin iptali sonrası hukuki mücadele başlatan Dölek, sürecin sonuç vermemesi üzerine Kanada’ya doğru protesto yürüyüşü başlatmıştı. Bu süreç boyunca sosyal medya üzerinden sesini duyurmaya devam etti.

Önemli yerlerde görev yaptı

Furkan Dölek, CERN, Fermilab ve Virginia Tech gibi uluslararası araştırma merkezlerinde görev yapmış deneyimli bir fizikçidir. Radyoaktif riskler ve araştırma güvenliği konularında yaptığı çalışmalarla tanınıyor.

Sosyal medyadan büyük destek aldı

Sosyal medya üzerinden sesini duyurmaya devam eden Dölek’e, Türkiye’den ve yurtdışından yoğun destek geldi. Bu süreç, bilim dünyasında ve sosyal medyada gündem oluşturdu.

Dölek’in Buffalo Federal Tutukevinde bulunduğu doğrulandı. Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu, süreci yakından takip ediyor ve hukuki adımlar için hazırlık yapıyor.