Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde 6 Ağustos 2024 tarihinde yaşanan saldırıya Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan’dan sert bir tepki geldi. Kıyışkan, saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, bu tür olayların toplum vicdanında derin yaralar açtığını vurguladı.

Kıyışkan’ın açıklamaları

Kıyışkan, açıklamasında şunları söyledi: “Gazimiz Samet Gülistan’a yönelik gerçekleştirilen bu saldırıyı esefle kınıyorum. Gazilerimiz, ülkemizin bağımsızlığı ve huzuru için büyük fedakarlıklar göstermiş kahramanlarımızdır. Onlar, vatan savunmasında canlarını hiçe sayarak, milletimizin varoluş mücadelesinde omuz omuza savaşmışlardır. Bu saldırı, sadece Gazimize değil, onun nezdinde tüm gazilerimize ve şehitlerimize yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Toplumumuzu derinden yaralayan bu olay, ülkemizin birlik ve beraberliğine, toplumsal huzuruna yönelik ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.”

"Milletimizin ortak değerlerine yapılmış bir saldırı"

Gazi Yusuf Kıyışkan, olayın ardından yetkililerden gerekli önlemlerin alınmasını ve saldırganların en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini talep etti. Kıyışkan, “Gazilerimize yönelik bu tür saldırıların cezasız kalması, toplumumuzun moral değerlerini zedeleyecektir. Unutulmamalıdır ki, gazilerimiz bizim en değerli emanetlerimizdir ve onlara gösterilen her türlü saygısızlık, milletimizin ortak değerlerine yapılmış bir saldırıdır” diye konuştu.

Vatandaşlara çağrı

Kıyışkan, tüm vatandaşları gazilere sahip çıkmaya, onlara hak ettikleri saygıyı göstermeye ve bu tür olaylara karşı ortak bir duruş sergilemeye davet etti. Bu çağrının, toplumsal değerlerin korunmasına ve huzurun sağlanmasına katkıda bulunacağını belirtti.