Bir adet orta boy külah dondurma yaklaşık olarak ortalama 250-300 kalori arasında değişmektedir. Ancak bu değer, dondurmanın içinde kullanılan malzemelere, boyutuna ve ekstra toppinglere göre değişiklik gösterebilir.

Beslenme uzmanları, tatilcilerin dondurma keyfini çıkarırken porsiyon kontrolü yapmalarını ve mümkünse meyve veya az yağlı dondurma seçeneklerini tercih etmelerini öneriyor. Böylece hem serinletici bir lezzetin tadını çıkarabilir, hem de sağlıklı beslenme alışkanlıklarını koruyabilirsiniz.