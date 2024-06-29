Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılanan LGS sonuçları, Balıkesir'in Karesi İlçesinde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu öğrencisi Bersu Tolga, ailesini ve öğretmenlerini duygulandırdı. Tüm soruları doğru cevaplayan Bersu Tolga, 500 tam puan alarak adını Türkiye şampiyonlarının arasına yazdırdı. Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, "Büyük bir emek ve disiplinli çalışma ile geçen eğitim-öğretim yılının sonunda gerçekleştirilen LGS'de Karesi İlçemizden Türkiye Şampiyonluğunu iBalıkesir'e ve ilçemize kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bizlere büyük bir sevinç yaşatan başarılı öğrencimiz Bersu Tolga'yı tebrik eder başarılarının devamını dilerim. Bu süreçte bizlerle işbirliği ve güç birliği yapan kıymetli velilerimize, emeği geçen tüm okul yöneticilerimize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Editör: Sude Kula