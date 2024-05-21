Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Romanya vatandaşları artık Türkiye'ye turistik amaçlı seyahatlerinde vize almak zorunda kalmayacak. Bu yeni düzenleme, 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla geçerli olacak.

Turizmde yeni bir dönem başlıyor

Türkiye'nin bu kararı, iki ülke arasındaki turizm ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor. Romanya vatandaşları, artık Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmek için daha kolay bir şekilde seyahat edebilecek. Bu durum, Türkiye'nin turizm gelirlerine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

Türk vatandaşları için vize şartı devam ediyor

Umuma mahsus pasaport sahibi Türk vatandaşlarının ise Romanya'ya seyahat etmek için seyahat amaçlarına uygun vize almaları gerekiyor. Bu durum, Avrupa Birliği ülkelerine seyahat eden Türk vatandaşları için geçerli olan genel vize uygulamasıyla uyumlu.