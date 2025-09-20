Hollanda'da yapılan bir araştırma, sivrisineklerin insanları neden farklı derecelerde hedef aldığını ortaya koydu. Araştırma, bira içenlerin sivrisinekler için %35 daha çekici olduğunu ve duş almanın ile güneş kremi kullanımının sivrisinekleri uzak tutabileceğini gösteriyor.

Bira içenler sivrisinekler için daha çekici

Hollanda'daki Radboud Üniversitesi’nde yapılan araştırma, yaz aylarında sivrisinek ısırıkları konusunda daha fazla hedef alınan kişilerin davranışlarını inceleyerek, şaşırtıcı bir bulguya ulaştı. Araştırma, bira içenlerin sivrisinekler için 1,35 kat daha cazip hale geldiğini ortaya koydu. Bira tüketimi, sivrisinekleri çekme noktasında önemli bir etken olarak belirlendi.

2023 yılında Hollanda'da düzenlenen Lowlands müzik festivalinde gerçekleştirilen deneyde, araştırmacılar özel bir laboratuvar kurarak yaklaşık 500 gönüllü ile sivrisineklerin tercihlerini inceledi. Katılımcılara bir anket doldurtuldu ve daha sonra kolları sivrisineklerin bulunduğu özel kafeslere yerleştirildi. Araştırmacılar, sivrisineklerin bu kolları ne kadar çekici bulduğunu kameralarla kaydetti.

Duş almak ve güneş kremi kullanmak sivrisinekleri uzaklaştırıyor

Araştırma sonuçları, sadece bira içmenin değil, aynı zamanda partneriyle yakınlaşmış olmanın da sivrisinekleri daha fazla cezbettiğini gösterdi. Buna karşılık, duş almak ve güneş kremi kullanmak, sivrisineklerin uzak durduğu faktörler arasında yer alıyor. Araştırmacılar, bu bulguları "Sivrisinekler güneş kremi kullanmayan, bira içen ve yakın zamanda partneriyle yakınlaşan insanları daha çok tercih ediyor. Kısacası, hedonistlerden hoşlanıyorlar" şeklinde özetledi.

Sivrisinekler sadece rahatsız edici olmakla kalmaz, aynı zamanda sıtma ve dang humması gibi ölümcül hastalıkların taşıyıcısıdır. Bu nedenle, araştırma bulguları halk sağlığı açısından oldukça önemlidir. Araştırma ekibi, günlük alışkanlıkların korunmasında basit çözümlerle sivrisineklerden korunmanın mümkün olduğunu belirtiyor.

Sivrisineklerden korunma yöntemleri

Sivrisineklerden korunmak için araştırma ekibi basit alışkanlıkların etkili olabileceğini vurguluyor: