Çıtır Bal Kabağı Cipsi Tarifi

Bal kabağı, tatlı ve besleyici yapısıyla mutfaklarda sıklıkla tercih edilen bir sebzedir. Evde çıtır çıtır bal kabağı cipsi yaparak bu sebzeyi farklı bir şekilde değerlendirebilirsiniz. İşte size pratik ve lezzetli bir bal kabağı cipsi tarifi!

Malzemeler

- 500 gram ayıklanmış balkabağı

- 3 çorba kaşığı zeytinyağı

- 1 tatlı kaşığı kimyon

- 1 çorba kaşığı (silme) kekik

- 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

- Tuz

- Karabiber

- Kırmızı pul biber

Yapılışı

Fırını Hazırlayın: Fırını 180 dereceye ısıtın. Bal kabağını yıkayıp 2-3 milimetre kalınlığında ince dilimler halinde kesin.

Baharat Karışımını Hazırlayın: Küçük bir kaseye zeytinyağını, kimyonu, kekiki, sarımsak tozunu, tuzu, karabiberi ve kırmızı pul biberi koyun ve iyice karıştırın.

Kabakları Soslayın: Dilimlenmiş bal kabağı parçalarını geniş bir kaba alın. Üzerine hazırladığınız baharat karışımını dökün. Karışımı kabakların üzerine döküp, hafifçe karıştırarak her tarafına eşit şekilde yedirin.

Pişirme: Tepsiye yağlı kağıt serin. Soslanmış bal kabağı dilimlerini tepsiye tek sıra halinde, üst üste gelmeyecek şekilde dizin. Önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin. Cipslerin nar gibi kızarmasını bekleyin.

Servis: Fırından çıkan bal kabağı cipslerini soğuması için bir süre bekletin. Ardından servis yapabilirsiniz.

İpuçları

Dilimleme: Kabak dilimlerinin kalınlığını eşit tutmak, cipslerin aynı kıvamda pişmesini sağlar. Bir mandolin kullanarak düzgün dilimler elde edebilirsiniz.

Baharat Seçenekleri: Tarifteki baharatları damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Örneğin, biraz tarçın veya zencefil eklemek farklı bir tat katabilir.

Karışık Sebze Cipsi Tarifi

Sebze cipsleri, sağlıklı atıştırmalık seçenekleri arasında popüler bir tercih haline gelmiştir. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu karışık sebze cipsi tarifi ile, hem lezzetli hem de besleyici bir atıştırmalığa sahip olabilirsiniz.

Malzemeler

- 2 orta boy pancar

- 2 patates

- 1 kabak

- 1 dal taze biberiye

- 2 dal taze kekik

- 2 tutam kaya tuzu

- Karabiber

Yapılışı

Sebzeleri Hazırlayın: Sebzelerin kabuklarını soyun. Mandolin veya ince bir bıçak yardımıyla pancar, patates ve kabağı 2 mm kalınlığında yuvarlak dilimlere kesin. Dilimleri, üst üste gelmeyecek şekilde yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine dizin.

Baharat Karışımını Hazırlayın: Bir kasede taze doğranmış biberiye, taze kekik, kaya tuzu ve karabiberi karıştırın. Bu baharat karışımını sebzelerin üzerine eşit şekilde serpin.

Pişirme: Önceden ısıtılmış 180 derece fırında sebzeleri 15 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra, pancar dilimlerini ters çevirin ve tüm sebzeleri 15 dakika daha pişirin. Bu işlem, cipslerin her iki tarafının da eşit şekilde çıtır çıtır olmasını sağlar.

Servis: Sebzeleri fırından çıkarıp soğumasını bekleyin. Cipsleriniz soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz.

İpuçları

Dilimleme: Sebzelerin eşit pişmesi için dilimlerin kalınlığına dikkat edin. Mandolin kullanarak ince ve düzgün dilimler elde edebilirsiniz.

Baharat Seçenekleri: Farklı baharatlar ekleyerek cipslerinizi kişiselleştirebilirsiniz. Pul biber, kekik veya sarımsak tozu gibi alternatifler deneyebilirsiniz.

Çıtır Pancar Cipsi Tarifi

Pancar, sağlıklı beslenmenin en keyifli yollarından biridir ve evde yapılacak cipslerle bu köklü sebzeyi lezzetli bir atıştırmalığa dönüştürebilirsiniz. İşte çıtır çıtır pancar cipsi tarifi!

Malzemeler

- 3 adet pancar

- 5 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 tatlı kaşığı deniz tuzu

- 1 çay kaşığı beyaz biber

- 1 diş sarımsak

Yapılışı

Pancarları Hazırlayın: Pancarın kabuklarını ince ince soyun ve mümkün olduğunca ince dilimleyin. Dilimlenen pancarları bir kaseye koyun.

Sos ile Harmanlayın: Bir diş sarımsağı ince ince doğrayın veya rendeleyin. Zeytinyağı, beyaz biber ve rendelenmiş sarımsağı bir kapta karıştırın. Bu sosla pancar dilimlerini iyice harmanlayın ve karışımın pancarların üzerine iyice nüfuz etmesini sağlayın. Kaseyi 10 dakika kadar bekletin, böylece tatlar iyice birleşir.

Tepsiyi Hazırlayın: Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Pancar dilimlerini tek sıra halinde, üst üste gelmeyecek şekilde tepsiye dizin. Bu, cipslerin eşit şekilde pişmesini sağlar.

Fırında Pişirme: Önceden 200 dereceye ısıtılmış fırında pancar dilimlerini 15-20 dakika pişirin. Pişirme süresinin sonunda, fırının kapağını 5 dakika açık bırakın; bu işlem cipslerin daha çıtır olmasını sağlar.

Servis: Fırından çıkan pancar cipslerini bir kapta deniz tuzu ile harmanlayın. Cipsleriniz servise hazır!

İpuçları

Dilimleme: Pancarın çok ince dilimlenmesi, cipslerin çıtır çıtır olmasını sağlar. Bir mandolin kullanmanız bu işlemde oldukça faydalı olabilir.

Baharat Alternatifleri: Sarımsak yerine farklı baharatlar ekleyerek pancar cipslerinizi kişiselleştirebilirsiniz. Kekik, kimyon veya pul biber gibi seçenekler de deneyebilirsiniz.

Çıtır Çıtır Havuç Cipsi Tarifi

Havuç cipsi, sağlıklı bir atıştırmalık arayanlar için mükemmel bir seçenek. Evde hazırladığınızda, hem taze hem de lezzetli olur. İşte size, evde pratik ve çıtır havuç cipsi yapmanın tarifi!

Malzemeler

- 4 adet büyük boy havuç

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 çay kaşığı sarımsak tozu

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı biberiye

Yapılışı

Havuçları Hazırlayın: İlk olarak, havuçları iyice yıkayın ve kurulayın. Ardından, havuçları verev şeklinde ince ince dilimleyin. Dilimlerin eşit olması, pişme sürecinde cipslerin aynı kıvamda olmasını sağlar.

Tepsiyi Hazırlayın: Bir tepsiye pişirme kağıdı serin. Havuç dilimlerini tepsiye tek sıra halinde dizin. Dilimlerin üst üste gelmemesi önemlidir; aksi halde eşit pişmezler.

Yağ ve Baharatları Ekleyin: Zeytinyağını havuçların üzerine gezdirin. Sarımsak tozu, tuz ve biberiyeyi havuçların üzerine serpin. Baharatları her dilime eşit şekilde dağılması için karıştırabilirsiniz.

Fırında Pişirin: Önceden 180 dereceye ısıtılmış fırında havuçları 20 dakika boyunca pişirin. Ardından, fırının ısısını 120 dereceye düşürün ve 10-15 dakika daha pişirin. Bu aşama, cipslerin daha çıtır olmasını sağlar.

Servis: Cipsler fırından çıktıktan sonra biraz ılımasını bekleyin. Çıtır çıtır havuç cipsleriniz servise hazır!

İpuçları

Cipslerin Çıtır Olması İçin: Dilimleri ne kadar ince keserseniz, o kadar çıtır olur.

Alternatif Baharatlar: İsterseniz, baharatlarınızı damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Kekik, kimyon veya pul biber de güzel bir seçenek olabilir.