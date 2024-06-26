Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 28 Eylül 2023'te yürürlüğe giren yönetmelikle, BES katılımcılarının birikimlerini “alacağın devri yoluyla teminat göstererek” kredi kullanmalarının önünü açtı. Bu düzenleme, katılımcıların acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine olanak tanırken, BES sözleşmelerini sonlandırmadan birikimlerini değerlendirmelerine imkan tanıyor.

Uygulamanın detayları

SEDDK 2. Başkanı Mehmet Verim, Ocak 2022'de duyurulan ve 28 Eylül 2023'te yürürlüğe giren uygulamanın, Haziran 2024 itibarıyla aktif olarak kullanılmaya başlandığını belirtti. Verim, “BES'te birikimi bulunan katılımcılar, bankalardan kullanacakları krediler için ilgili BES hesaplarındaki birikimlerini kredi süresiyle sınırlı olmak üzere bankaya devredip finansmana daha rahat erişim sağlayabilecek” ifadelerini kullandı.

Merkezi bilgi sistemi ve teminat fonları

Bankalar, Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından geliştirilen merkezi bilgi sistemi aracılığıyla kredi kullanacak katılımcıların BES birikimlerine dair gerekli sorgulamaları yapabilecek. Alacağın devri sözleşmesinin onaylanması halinde bankalar, çekilen kredinin yüzde 20 fazlasına kadar bir tutarı teminat olarak isteyebilecek. Bu tutar, kredi yükümlülükleri tamamlanana kadar bankaların seçeceği emeklilik yatırım fonuna (temlik fonu) devredilecek.

Mehmet Verim, bankaların kredi borcu ödenmemesi ihtimaline karşı teminat olarak tutacağı birikimlerin temlik fonunda değerlenmeye devam edeceğini belirtti. Katılımcının devir sözleşmesi tamamlanana kadar birikimlerini başka şirketlere aktaramayacağına dikkat çeken Verim, “Kredi borcu ödendiğinde alacağın devri sözleşmesi sona erecek ve temlik fonunda yer alan tutarlar, katılımcının tercih ettiği fonlara yönlendirilecek” şeklinde konuştu.

4 ayrı fon sunacak

Verim, alacağın devri fonlarını kurmak için “Anadolu Hayat ve Emeklilik” ile “Türkiye Hayat ve Emeklilik” şirketlerinin yetkilendirildiğini söyledi. Bu şirketler, faizli ve faizsiz olmak üzere 4 ayrı fon sunacak. Hacmin artacağı öngörüldüğü için kalan fonlar 1 Ocak 2025'te kullanıma açılacak.

Mehmet Verim, eğitim, doğal afet, evlilik ve konut alımı gibi durumlarda BES'ten çıkmadan ve sahip olunan haklardan vazgeçmeden hesaplarda biriken tutarların yüzde 50'sini alabilme hakkı sağlayan Kısmen Ödeme Uygulaması'nın da 1 Temmuz'da devreye alınacağını hatırlattı. EGM ve emeklilik şirketlerinin entegrasyon süreçlerinin tamamlandığını belirten Verim, test süreçlerinin başarılı geçtiğini ifade etti.