Ege TV'de yayınlanan "Nehir Nagehan Sayal ile Sektör Ege" programı, bu hafta tarihi Birgi'de çekim yaptı. Programa konuk olan Birgi Sofrası'nın sahibi Harun Yolaçan, buradaki başarı hikayesini ve bölgeye olan bağlılığını samimi bir dille anlattı. İstanbul'un kalabalığından uzaklaşarak Birgi'yi tercih eden Yolaçan, burada hem işletmecilik yapıyor hem de yerel lezzetleri yaşatıyor.

Neden buraya yerleşti?

Programa konuk alan Birgi Sofrası’nın sahibi işletmeci Harun Yolaçan, dizi çekmek için geldiği Birgi’deki başarı hikayesini neden vazgeçemediğini anlattı. Birgi’yi çok sevdiği için kalıp İstanbul’a dönmediğini belirten Yolaçan, “Sonrasında bu işletmeyi devraldım. Aldıktan sonra adını değiştirdim. Yerel bir isim olmasını istiyordum. Birgi ilk geldiğimde beni çok etkilemişti. O kalabalıktan kurtulup buraya gelince cennete gelmiş gibi hissettim. Burası dünya literatürüne giren tarihi bir köy aynı zamanda. Burada yaşamaktan çok mutluyum. Dışarı gittiğimde sıkılıyorum. Burası bana huzur veriyor” dedi.

Lokantada bir gün nasıl geçiyor?

Lokantada geçen bir günü anlatan Harun Yolaçan, “İçeride çalışan üç tane ablamız var. Yemeklerin hepsi onların elinden çıkıyor. Ödemiş köftemiz var, ızgara üzerine de çalışıyoruz, ev yemeklerimiz de var. İşi severek yapınca keyifli oluyor. Kullandığımız ürünler ve zeytinyağımız da doğal. İyi ürün kullanılırsa yemekler iyi çıkar. Bizde bundan şaşmıyoruz. Bazı yemeklerimiz odun ateşinde pişiyor bu da yemeklerimize ayrı bir lezzet katıyor. Bazı lezzetlerimiz de benim memleketim olan Urfa’dan geliyor” diye konuştu.

"Şubeleşmeyi düşünmüyorum"

Şubeleşme üzerine de konuşan Yolaçan, “Şube için birkaç teklif aldım ama çok üzerine düşünmedim. Bu sebeple burası bize yetiyor” dedi.