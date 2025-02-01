Zafer Partisi Bornova İlçe Başkanlığı'na iş kadını ve İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği mezunu Birgül Etiz Özeken getirildi. Özeken, partinin Bornova'da başarılı bir şekilde temsil edilmesi ve yerelde iktidara taşınması için kararlı adımlar atacağını belirtti.

"Zafer Partisi'ni Bornova'da iktidara taşıyacağız"

Zafer Partisi Bornova İlçe Başkanlığı'na atanan Birgül Etiz Özeken, yaptığı ilk açıklamada, partiyi en iyi şekilde temsil edeceğini ve Bornova'da iktidara taşımak için tüm gücüyle çalışacağını belirtti. Özeken, liderlik ettiği süreçte partinin misyonuna uygun olarak kararlı ve etkin bir yol izleyeceklerini ifade etti.

Akademik başarıları

İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünden mezun olan Birgül Etiz Özeken, iş dünyasındaki tecrübesiyle dikkat çekiyor. Özeken, mühendislik eğitimi ve iş hayatında edindiği deneyimlerle, Bornova'da etkili bir yönetim sergilemeyi hedefliyor.