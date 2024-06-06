İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi, İZBAN'da yaşanan ulaşım sorunlarına karşı tepkisini dile getirdi. Vatandaşların klimaların çalışmaması ve kapıların bozuk olması gibi sorunlarla karşılaştığını belirten Birgüvi, İZBAN yönetimine seslendi.

"İZBAN'da ulaşım çilesi bitmek bilmiyor"

Naşit Birgüvi, İZBAN'da yaşanan sorunlara dikkat çekerek, klimaların çalışmaması ve kapıların bozuk olması gibi problemleri dile getirdi. Vatandaşların sıkıntılarını videolarla paylaşan Birgüvi, İzmirli halkın bu eziyeti hak etmediğini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD'nin iş birliğiyle faaliyet gösteren İZBAN'da klimaların çalışmaması ve kapıların bozuk olması gibi sorunlar, İzmirlilerin ulaşımında ciddi zorluklar yaratıyor. Naşit Birgüvi, bu durumu sosyal medya üzerinden dile getirerek İZBAN yönetimini ve ortaklarını sorumluluk almaya çağırdı.