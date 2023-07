Zamlarla uyuyup zamlarla uyanıyoruz. Aklımıza gelebilecek her şeyde zam yağmuru var. Hatta yağmur değil, fırtına desek daha yeridir. Zam gelmeyen tek şey aldığımız hava, ona da önce bir fiyatlandırma daha sonra da zam bekliyoruz. Nefes almak bile imkansız olsun. Parası olan yaşasın parası olmayan yaşamasada olur!

Benzine zam, doğalgaza zam, suya zam ona zam buna zam... Markete girdiğin an ile çıktığın süre içinde bile etiket değişiyor. Bu kadar zam fırtınası içinde birileri yaşam savaşı verirken, birileri de "Şükredin nankörler" diyor.

Birileri kirasını ödeyemediği için intihara kalkışıyor, birileri yatırım için aldığı daireleri boş tutuyor. Birileri geçinemiyoruz diyor, birileri, "Aman canım herkes kafelerde oturuyor, arabalarda geziyor, tatil planları yapıyor" diyor. Birileri artan dövizle fakirleştikçe fakirleşiyor, birileri servetine servet katıyor.

Birileri yaşıyor, birileri ölüyor.

Bir de birileri daha var her şeye gözünü kapatıyor. Ben iyiyim bana ne diyor. Birileri daha var her gün yoksullaşmasına rağmen, olsun diyor. Olsun!!! Birileri, birilerini hiç düşünmüyor. Birileri, birilerini hiç görmüyor. Birileri hem kör, hem sağır! Birileri hem fakir, hem şükrediyor. Birileri var akıllarını kaybetmiş...

Birileri hiçbir şeyin farkında değil!!!

Birilerinin hiçbir şey umrunda değil!!!

Birileri vicdanını kaybetmiş!!!

Birileri, birileri yüzünden hep sıkıntıda.