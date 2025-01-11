Yeni Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Lütfullah Göktaş oldu. 10 Ocak 2025 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Lütfullah Göktaş kimdir, Lütfullah Göktaş hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Lütfullah Göktaş kimdir? Nereli? Hangi çalışmalara imza attı?

İşte ayrıntılar...

Lütfullah Göktaş kimdir?

2019-2023 yıllarında Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi olarak çalışan Göktaş, 10 Ağustos 2014'ten 2018'in sonuna kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Basın Başdanışmanı olarak görev yapmıştı.

Göktaş, Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde ise 2011-2014 yılları arasında Başbakanlık Basın Başdanışmanlığı görevini üstlenmişti.

Şubat 2023'te Vatikan'daki görevini tamamlayıp yurda dönen Göktaş, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Merkez Büyükelçi olarak görev yapmaktaydı.

Gazeteci-yazar, dinler tarihçisi ve çevirmen olarak da tanınan Göktaş, 2011'de Başbakanlık Basın Başdanışmanlığı'na atanmadan önce, Roma'da 1998-2011'de NTV'nin İtalya temsilciliği, 2004-2011'de de Anadolu Ajansı'nın İtalya muhabirliği görevlerini yürütmüştü.

Göktaş, Filistinli ünlü şair Mahmud Derviş'in "Ölümü Seviyorlar Benim" (Armoni, İstanbul 1988), Necip Mahfuz'un "Başkan'ın Öldürüldüğü Gün" (Ağaç Yayıncılık, İstanbul 1992), Salih El Kallab'ın "Tehcirden İntifadaya: Ebu Cihad'ın Öyküsü" (Belge, İstanbul 2007) adlı çalışmaları Türkçeye kazandırmıştı.

Büyükelçi Göktaş'a, 2018'de İtalya, 2022'de de Vatikan tarafından devlet nişanı tevcih edilmişti.