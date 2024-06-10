Birleşik Emekliler Sendikası’nın Keşan Şubesi 1.Olağan Kongresi gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Birleşik Emekliler Sendikası (BES) Keşan Şubaesi’nin 1.Olağan Genel Kurulu dün yapıldıSaat 11.00’de Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen kongreye Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Birleşik Emekliler Sendikası Genel Başkanı Mahmut Şengül,CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, SP Keşan İlçe Başkanı Ahmet Köseler, Sol Parti Keşan İlçe Başkanı Ali Erol Durmaz ile Tüm Emeklilerin Sendikası Keşan Temsilcisi Ahmet Erkan ile üyeler katıldı.

BES Genel Merkez Genel Sekreteri Aysel Lüle’nin sunumunda gerçekleşen kongrede divan Başkanlığı’na Taner Günerbüyük ve Katip Üyeliklere Burhanettin Özkaynak ve Erhan Kaya seçildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, ilk olarak konuşan Şengül, katılımcılara hoş geldiniz diyerek, “ Keşan Şubesimizin 1.Olağan Genel Kurulu hayırlı diyerek, öncelikle şunu söylemek istiyorum bugün burada olanlar aslında şu mesajı veriyor.İster yaşamdan değil çalışma hayatından emekli olduk onun için de yaşam mücadelesi devam ediyor diyen emekliler bugün burada yarınları daha güzel ve daha aydınlık yapabilmek için bugün örgütleniyorlar, örgütlü güçle mücadele ediyorlar. Yarın öbürgün sendikamız toplu sözleşme yapmak için yeterli sayıya ulaştığında dahep birlikte sizlerde aldığımız güçle bugün bu iktidar yarın başka bir iktidar gelir hiç fark etmez, o toplu sözleşme masasına sizlerin adına oturup, sizler adına, sosyal, kültürel ve ekonomik şartlarınızı belirlemek için hep birlikte mücadele vereceğiz. Bugün geçmişte orta sınıf dediğimiz emekliler artık yok. 2002 yılında en düşük emekli aylığı % 40’ın fazlasıydı. O dönemdeki emekli aylığı 13 adet çeyrek altın alıyordu. Bugün en yüksek emekli aylığı bile bugün 13 tane çeyrek altın bile yapmıyor. Bugün kök maaşınız 7.500 TL bugün iki çeyrek altın bile alınamıyor. Şimdi bir şeyin tepsini doğru yapmak lazım. Emekliler bugün yoksullaşmışsa emekliler bugün ülkenin yoksulları olarak anılıyorsa, emekliler bugün Pazar artığı topluyorsa, emekliler bugün geçinemedi için çocuğunun eline bakıyorsa bunun tek bir sebebi vardır, seçimlerde bizim yaptığımız tercihlerle bizim seçtiklerimiz uygulamış olduğu politikalarla emeklileri açlığa ve sefalete mahkum etti. Bakın geçmişte emekli maaş bağlanma oranı % 70 üzerinden bağlanırken 2008 yılında bugünkü siyasal iktidar bir geceden ansızın torba yasa içerisinde bir düzenleme ile bu oranı % 33’lere % 28 bandına kadar düşürdü. İşte bugün o fakir emekliler dediğimiz bugünün yoksulları dediğimiz 2008’de bu iktidarın çıkardığı bu yasanın mağdurlarıdır. Bu ülkeyi yönetenler böl, parçala, yönet anlayışıyla maalesef bizi o kadar kutuplaştırmış ki cebimizden eksilenin bile farkında değiliz. Emekli maaşının asgari oranda yükseltilmesi şart. Nasıl şart, SGK asgari ücreti belirleyen kurum. Bir özel işletmede asgari ücretin altında maaş ödeyen bir işletme şikayet edildiğinde müfettişler cezai işlem uyguluyor. Niçin uyguluyor, asgari ücretin altında maaş vermek suç. Pekala 16 milyon emeklinin işvereni durumunda olan SGK ve bakanlık emekliye asgari ücretin yarısı kadar bile değil maaş verirken anayasal olarak suç işlemiyor mu? Suç işliyor.

Bu yüzden önümüzdeki günlerde bir dava açacağız önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bir yazı hazırlıyoruz. En düşük emekli maaşının asgari ücret oranında yükseltilmesini isteyeceğiz. Burada olumsuz cevap gelirse mahkemeye taşıyacağız. İkincisi de ikramiyelerle ilgili Avrupalı emekli bizim bizim ülkemize gelip tatil yapabiliyor ama biz köyümüze dahi gidemiyor hale geldik. Bu yüzden dolayı da biz buradan hem iktidara sesleniyoruz, hem de TUİK’e sesleniyoruz. Ocak ayında emekli ve memurun asgari ücreti açıklanana kadar maaşları belli olmadan önce TUİK’in verdiği enflasyon oranı çok farklı idi düşük tuttu, emekli maaşları ve asgari ücret belli olduktan sonra TUİK yeniden bir açıklama yaptı.O dönem için yıllık enflasyonu % 64 demişti. Emekli maaşları ve asgari ücret belli olduktan sonra TUİK çıktı yeniden bir açıklama yaptı Türkiye’de hissedilir yıllık enflasyon % 120 dedi. Karakolda doğru söylediler mahkemede şaştılar aynen bu hesap. Gerçek enflasyonu bastırıyolar ve emeklileri mağdur ediyorlar. TUİK’e de sesleniyoruz şu anda yıllık enflasyon % 130’un altında değil. Türkiye’de 16 milyon emekli var eşleri ile beraber 32 milyon bir seçmen kitlesi var. Bu seçmen kitlesinin taleplerini hiçbir iktidar kabul etmemezlik edemez. Yerel seçimlerde emekliler iktidara bir sarı kart gösterdi. CHP’nin emekliler için yaptığı emekli mitingi bugüne kadar yapılan en büyük miting idi. Biz burada siyaset değil emeklilerin durumuna bakıyoruz. Biz emekliler olarak yeri geldiğinde almasını biliriz. Onlar vermiyorsa size güle güle diyeceğiz hakkımızı verecekler gelsin diyeceğiz. Keşan şube kongremizin hayırlı olmasını diliyor ve göreve seçilen arkadaşlara başarılar diliyoruz.”

Şengül’ün ardından konuşan Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan da, şunları söyledi. “Değerli emekli arkadaşlarım çünkü ben de emekliyim. Günümüzün şartlarını hepimiz biliyoruz hepiniz biliyorsunuz. Arkadaşlar bir iktidarın emeğe saygısı yoksa o zaman bu hallere düşeriz. Hep yarın düzeli öbürgün düzelir diye bakarsak yine böyle olur. Bir referandum oldu yetmez ama evet denildi bu ülkede helal olsun. Son yerel seçimlerde emeklilerimiz iktidara sarı kart gösterdi. Cebimde para bitiyor. Birlik olalım birlik olun, eninde sonunda hakkımız olanı vereeck olan bir iktidar olsun istiyoruz. Sendikamızın Keşan Şubesi’nin genel kurulu hayırlı uğurlu olsun”

Özcan konuşmasının ardında BES Keşan Şubesi’ne üye formunu imzaladı.

Daha sonra tek liste ile gidlen seçimde Yönetim Kurulu, Displin Kuruluve Denetim Kurulu şu kişilersden oluştu.

YÖNETİM KURULU (ASİL)

Başkan : Yılmaz Dalkıran, Başkan Yardımcısı Genel Sekreter: İbazel Karataş, Ali Özmen, Hüseyin İnce Hasan Kaykı, Mehmet Nejat Altınkapak, Bahatti Doğru

YÖNETİM KURULU (YEDEK)

M.Cem Akgül, Mehmet Ali Yetim, Uğur Gençer, Kemal Dolaştır, Erhan Kaya, Bülent Yıldız, Recep Bozkurt

DİSİPLİN KURULU

Ferhat Edirneli, Hasan Gürsoy, Mehmet Er

DENETİM KURULU

Ersin Güngörmez, Mehmet Acar, Faik Göktaş