Ankara'da Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları (Birleşik Kamu-İş) Konfederasyonu üyeleri, enflasyon verilerine ilişkin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) önünde basın açıklaması yaptı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyesi yaklaşık 100 kişi, enflasyon verilerini protesto etmek için TÜİK önünde bir araya geldi. 'Halkın enflasyonu görmezden geliniyor', 'Kabul etmiyoruz' ve 'Asgari ücret, asgari insanlık, azami sömürü' yazılı pankart ve dövizleri taşıyan grup üyeleri, slogan atıp, mum yakarak tepkilerini gösterdi.

“Hayali veriler enkaz durumundaki hane ekonomisine mum dikmiştir”

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Kara, tüm kamu çalışanlarının sesi olacaklarını belirterek, "TÜİK'in yalanlarını deşifre etmeye, toplumda bu konudaki haklı itirazı örgütlemeye, can yakıcı ekonomik gerçekleri, yalanlarla örtmeye uğraşanlara inat mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Şimdi elimizdeki mumları bu olay yerine koyacağız. Burada vermek istediğimiz iki mesaj çok net; TÜİK, açıkladığı bu hayali rakamlarla kamu emekçisinin enkaz durumundaki hane ekonomisine mum dikmiştir. Alım gücümüzün daha da küçülmesine zemin hazırlamıştır. Kadim Anadolu öğretilerinin dediği gibi 'Yalancının mumu yassıya kadar yanar.' Birleşik Kamu-İş olarak söz veriyoruz, yalancıların mumlarını emekçilerin gücüyle söndüreceğiz" dedi.