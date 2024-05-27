BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün akşam Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombalamasının dehşet verici olduğu belirtildi.

"Gazze yeryüzündeki cehennemdir"

Refah'taki saldırıda kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda kişinin öldüğüne dair haberler bulunduğu aktarılan açıklamada, "Gazze yeryüzündeki cehennemidir. Dün geceye (Refah) ait görüntüler de bunun bir başka kanıtı." ifadesine yer verildi.

"Çok endişeliyiz"

Gazze'de güvenli yer kalmadığına, kimsenin güvende olmadığına ve bölgedeki UNRWA çalışanlarıyla iletişim hatlarının bulunmadığına işaret edilen açıklamada, "(UNRWA çalışanlarının) Bulundukları konumu teyit edemiyoruz, onların ve bölgeye sığınan yerinden edilmiş tüm insanların iyi durumda olup olmadıkları konusunda çok endişeliyiz." ifadesi kullanıldı.

40 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurması kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde dün yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalamış, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.