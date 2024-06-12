Birleşmiş Milletler (BM), 2023 yılı raporunda İsrail ordusu ve güvenlik güçlerini, çatışma bölgelerinde çocuklara zarar verenler "kara listesine" dahil etti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yayımlanmamış raporunda, 2023 yılı boyunca çocuklara yönelik ağır ihlallerin ciddi boyutlara ulaştığı belirtildi.

Çocuklara Yönelik Şiddetin Artışı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hazırladığı "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Raporu"nda, 2023 yılında çatışmalarda çocuklara yönelik ağır ihlallerin yüzde 21 oranında arttığı vurgulandı. Raporda, çocukların ölüm ve yaralanmalarına yol açan olayların bir önceki yıla göre yüzde 35 artış gösterdiği ifade edildi. Toplamda 32 bin 990 ağır ihlal vakası kaydedildiği belirtilen raporda, 5 bin 301 çocuğun öldüğü, 6 bin 348 çocuğun yaralandığı, 8 bin 655 çocuğun silahlı grupların kadrolarına alındığı ve 5 bin 205 çocuğun insani yardıma erişiminin engellendiği aktarıldı.

İsrail Ordusu İlk Kez Listede

Raporda, Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinli çocuklara yönelik ihlallerin yüzde 155 arttığı ve bu bölgelerde 8 bin 9 ağır ihlal vakasının kayda geçtiği belirtildi. Bu ihlallerin 4 bin 360'ının çocuklara yönelik gerçekleştiği, 113'ünün İsrailli, 4 bin 247'sinin ise Filistinli çocuklar olduğu kaydedildi. İsrail ordusu ve güvenlik güçlerinin, ihlallerin 5 bin 698'ine sebep olduğunun altı çizildi. Ayrıca, 906 Filistinli çocuğun gözaltına alındığı ve çocukların kötü muamele ile cinsel tacize uğradığına dair bilgilerin elde edildiği belirtildi.

İhlallerin En Yoğun Olduğu Bölgeler

Raporda, çocuklara yönelik ihlallerin en yoğun yaşandığı bölgeler İsrail ve işgal altındaki Filistin toprakları, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Myanmar, Somali, Nijerya ve Sudan olarak sıralandı. Bu bölgelerde ağır ihlallerin yüksek sayılara ulaştığı bildirildi. Ukrayna'daki ihlaller nedeniyle Rus güvenlik güçleri hala listede yer alırken, Ukrayna'da 938 ağır ihlal vakasının kayda geçtiği duyuruldu. Devlet dışı aktörlerin ihlallerin yüzde 50'sinden sorumlu olduğu, ancak çocukların ölüm ve yaralanmasında en büyük rolü devlet güçlerinin oynadığı ifade edildi.

Genel Sekreter Guterres'in Değerlendirmeleri

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, raporda, "İsrail ordusu ve güvenlik güçlerinin Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te öldürdüğü ve yaraladığı çocuk sayısı karşısında dehşete düşmüş durumdayım. İsrail ordusunun askeri operasyonunun Gazze'de yol açtığı ölüm ve yıkım daha önce hiç görülmemiş düzeyde." ifadelerini kullandı.