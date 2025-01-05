Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimlerinde, Birşah markalı sütlerin bazı partilerinde süt yerine su bulunduğu tespit edildi. Üretici firma Danone, yaşanan aksaklıkla ilgili özür dileyerek toplatma kararı aldı.

Süt yerine su skandalı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde, Birşah markalı 1 litre %3,1 yağlı UHT sütlerin 176.L parti numarasında, ürünlerin içeriğinde süt yerine tamamen su kullanıldığı ortaya çıktı. Bu tespitin ardından kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayda, söz konusu ürünlerin geri çekileceği açıklandı.

Bakanlık listesi gündemde

Açıklanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi bir kez daha gündeme geldi. Bakanlık ekipleri, üç harfli zincir marketlerden birinde satışa sunulan Birşah marka sütlerde su olduğu iddialarını doğruladı. İncelemeler sonucunda, süt yerine içilebilir su içeren bir parti ürün tespit edildi.

"Teknik bir aksaklık"

Danone'den yapılan açıklamada, olayın üretim aşamasındaki teknik bir aksaklıktan kaynaklandığı ve insan sağlığını tehdit edecek bir durumun olmadığı ifade edildi. Firma, sıcaklık dengesini sağlamak için kullanılan içilebilir suyun sehven paketlendiğini ve yaklaşık 1 dakikalık bir hata sonucunda 100 litre ürünün hatalı şekilde piyasaya sunulduğunu duyurdu.

Danone'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "176.L parti numaralı ürünler, halk sağlığını tehdit edecek bir risk içermemekte ve tüm satış noktalarından geri çekilmektedir. Yaşanan durum nedeniyle kamuoyundan özür dileriz."