Türk müziğinin en özel seslerinden Birsen Tezer, 19 Ekim 2024 Cumartesi akşamı müzikseverlerle buluşmak için sahneye çıkıyor. İzmir’in sevilen mekanlarından Ooze Venue'de gerçekleşecek bu özel konser, Tezer’in huzur veren sesi ve derinlikli şarkılarıyla unutulmaz bir geceye ev sahipliği yapacak.

Duygusal Bir Yolculuk

Saat 23:00’te başlayacak olan konserde, Birsen Tezer hayranlarını müzikal bir yolculuğa çıkaracak. Tezer, "Cihan", "İkinci Cihan" ve "İstanbul" gibi albümlerinden en sevilen parçaları seslendirerek izleyicilerine duygusal anlar yaşatacak. Aynı zamanda sahnede doğaçlamalara yer vererek, konserin her anını dinleyiciler için özel kılacak.