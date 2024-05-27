Bilişim Sektörü İş İnsanları Derneği’nin (BİSİAD), Mubitek sponsorluğunda gerçekleştirilen ‘Dijitalleşme ve Ekonomi’ konulu etkinlik, üyelerin geniş katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda konuşan BİSİAD Başkanı İdris Doğrul, dijitalleşme, ekonomi, çevresel sürdürülebilirlik ve bilişim sektörünün yaşadığı zorluklar gibi konuları gündeme getirdi.BURSA (İGFA) - BİSİAD’ın ‘Dijitalleşme ve Ekonomi’ konulu toplantısı, Ramada by Wyndham Bursa Nilüfer’de yapıldı. Toplantıya; BİSİAD Başkanı İdris Doğrul, BUÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, MARSİFED Başkanı Osman Akın, STK başkan ve yöneticileri ile çok sayıda üye ve sektör paydaşı katıldı.

Toplantının açılışında konuşan BİSİAD Başkanı İdris Doğrul, bu etkinliğin genel kuruldan sonraki ilk etkinlik olduğunu ve geniş katılımın kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Doğrul, “Bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz bilgilendirici etkinliklerimizi her ay düzenleyeceğiz. İlk etkinliğimizin sponsoru Mubitek’e teşekkür ediyorum. Kendileri, endüstriyel tasarım ve yazılım alanında önemli işlere imza atan Bursalı önemli bir firma. Başka bir konuya parantez açmak istiyorum. O da kollektif çalışma. Bu dönemde buna önem vereceğiz. Sektör paydaşları ve temsilcileri olarak çok ayrı kaldık birbirimizden. Sektördeki her firmanın yaptığı önemli işler var. Bu işleri hep birlikte, elbirliğiyle parlatacağız. Bu noktada herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

“KOBİ’LER DİJİTALLEŞMEDE İSTEKLİ DEĞİL”

KOBİ’lerin dijitalleşmesi konusuna değinen BİSİAD Başkanı İdris Doğrul, “Nedense KOBİ’ler dijitalleşme konusunda çok istek ve arzulu değiller. Alışkanlıklarımız konusunda şöyle bir sıkıntımız var. Devlet versin biz yapalım. Devlet zaten veriyor. Yeterince kaynak ayırıyor zaten. Biz buna rağmen ne yapıyoruz onu düşünmeliyiz. İğneyi biraz kendimize batırmamız gerekiyor. Burada biraz daha çalışmak gerekecek. Endüstri 4.0 ile başlayan yapay zeka ile devam eden süreç, bazıları için çok büyük değişim ve tehlikeyi beraberinde getiriyor” diye konuştu.

DİJİTALLEŞMENİN EKONOMİDEKİ ROLÜ

Programın bir sunum gerçekleştirilen Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve gelecekteki beklentileri üzerine yaptığı konuşmasında, dijitalleşmenin ekonomik büyümeyi destekleyeceğini ve sanayicilerin bu süreçte atacağı adımların kritik önem taşıdığını belirtti.

Ekonomik istikrarın sağlanması adına ilgili kurumların attığı adımlar ve hayata geçirilen çalışmalar hakkında da bilgiler veren Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, enflasyon, döviz piyasası ve ekonomiye dair önemli öngörüler paylaştı.

Etkinlikiğin sponsoru olan Mubitek adına konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bintaş ise dijitalleşmenin sanayi üzerindeki etkilerini vurguladı ve firma olarak dijitalleşmeye sağladıkları katkıları geliştirdikleri ürünlerle aktardı. Programda BİSİAD’ın önceki dönem başkanlarından Osman Akın da bir selamlama konuşması yaptı. Program, soru-cevap kısmı ile sona erdi.