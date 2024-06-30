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İzmit sokaklarında neşeyle turlayarak renkli görüntüler oluşturan bisiklet korteji, Atatürk anıtına ulaştığında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anısına saygı duruşunda bulundu ve heykelin önüne karanfiller bıraktı. Katılımcılara programın ardından Gülümse Kafe’de kahvaltı ikramında bulunuldu.

Minik Poyrazın Kızları Türkiye Şampiyonu oldu

Minik Poyrazın Kızları Türkiye Şampiyonu oldu

Sabahın erken saatlerinde başlayan bisiklet korteji etkinliği, Kurtuluş gününün önemini vurgulamak ve vatandaşları bir araya getirmek amacıyla düzenlendi.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, 28 Haziran İzmit’in Kurtuluşuna özel bisiklet korteji düzenledi KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, 28 Haziran İzmit’in Kurtuluş Günü sebebiyle anlamlı ve renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

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