Çanakkale'nin Çıplak köyünde yaşayan Onur Özcan Çimen, 6 Mayıs'ta bisiklet sürerken yolda eski bir sikke buldu. Sikkeyi Troya Müzesi'ndeki uzmanlara teslim eden Çimen, yapılan incelemeler sonucunda sikenin yaklaşık 2 bin yıllık Roma dönemine ait olduğunu öğrendi. Bu önemli bulgunun ardından, Onur, sikkeleri müzeye bağışladı.

Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, Onur'un bulduğu sikkeleri Hıdırellez etkinliğinde teslim aldıklarını belirtti. Onur'un önceden düzenlenen 'Homeros Sınıf Arkadaşım' projesi kapsamında kültürel miras hakkında bilgi edindiğini ve bu sayede eski sikkeleri müzeye getirdiğini aktardı.

Onur'un bu anlamlı hareketiyle, yaklaşık 90 yıl sonra Çıplak köylü bir çocuk, Türkiye'nin en genç eser bağışçısı unvanını elde etti. Onur, bu deneyimiyle kültürel mirasa olan duyarlılığını ve tarihi eserlere verdiği önemi vurguladı.