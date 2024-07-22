Yeni bir araştırma, işe veya okula bisikletle gidip gelmenin erken ölüm riskini %47 oranında azalttığını ortaya koydu. İskoçya'dan yaklaşık 82 bin kişiyi kapsayan ve BMJ Public Health dergisinde yayımlanan çalışmada, 16 ila 74 yaş arasındaki katılımcılar 2001-2018 yılları arasında takip edildi.

Araştırmada, katılımcılar "aktif" ve "aktif olmayan" olarak sınıflandırıldı. Bisiklet veya yürümeyi tercih edenler "aktif", araba veya trenle yolculuk yapanlar ise "aktif olmayan" olarak belirlendi. Sonuçlar, bisiklet sürenlerin herhangi bir nedenden ölme riskinin aktif olmayanlara göre %47 daha düşük olduğunu gösterdi. Ayrıca, bisikletle işe gitmenin kalp damar hastalıkları için reçete yazılma riskini %30, kanserden ölme riskini %51 ve ruh sağlığı sorunları nedeniyle ilaç yazılma riskini %20 azalttığı tespit edildi.

Yürümeyi tercih edenlerin ise aktif olmayan kişilere göre herhangi bir nedenden hastaneye kaldırılma ihtimali %9, zihin sağlığından dolayı ilaç yazılma riski %7 ve kalp damar hastalıklarından hastaneye kaldırılma riski %10 daha düşüktü.

Araştırmacılar, bisiklet sürenlerin trafik kazası yüzünden hastaneye kaldırılma riskinin aktif olmayanlardan iki kat daha yüksek olduğunu belirterek, bisiklet kullananlar için yolların daha güvenli hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Çalışmanın sınırlılıkları arasında katılımcılara tercih ettikleri yolculuk biçimini sadece başlangıçta sormak ve reçete verilerinin 2009'dan öncesini kapsamaması bulunuyor. Buna rağmen, araştırmacılar bisiklet sürmenin toplum sağlığına büyük katkı sağladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu çalışma, işe aktif bir şekilde gidip gelmenin toplum düzeyinde sağlık yararları sağladığına ve hastalık ile ölüm oranlarının azalmasına katkı sunduğuna dair kanıtları güçlendiriyor."