Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, geçtiğimiz haftayı 11.294 puandan kapatarak %8,89 yükselişle dünya borsaları arasında en çok değer kazanan piyasa oldu. Şirketlerin toplam piyasa değeri bir haftada 1,2 trilyon TL artışla 15,3 trilyon TL’ye ulaştı.

Analistler ve hedefler

Uzmanlar, Merkez Bankası’nın önümüzdeki iki toplantıda da faiz indirimine devam etmesini beklediklerini belirtiyor. Endeksin kısa vadeli ilk hedefinin 12.500 puan olduğu öngörülüyor.

Türkiye’nin risk primi 8,5 yılın dibinde

Makroekonomik iyileşmeyle Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 19 Eylül 2025’te 235 baz puana gerileyerek Şubat 2018’den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Önümüzdeki dönemde risk priminin 200 baz puanın altına inmesi bekleniyor.

TL varlıklara yabancı ilgisi artıyor

Ekonomi yönetiminin öngörülebilir politikaları, yabancı yatırımcıların Türk Lirası varlıklara olan talebini artırıyor. Borçlanma maliyetleri düşerken, Mayıs 2023’te %11 olan 10 yıllık dolar cinsi tahvil faizi yüzde 6,8’e geriledi.

Enflasyon ve dış açıkta tarihi gerileme

Ağustosta enflasyon %32,95’e düşerek Kasım 2021’den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Cari açığın milli gelire oranı 2023’te %1,4 seviyesinde gerçekleşti.

Ağustosta son 46 ayın en düşük dış ticaret açığı kaydedildi. 38 hisse güçlü yükseliş trendinde İçeriği Görüntüle

İşsizlik oranı 27 aydır tek haneli seviyelerde devam ediyor.