Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi, son iki günde dalgalı bir seyir izlese de 10.000’in üzerinde tutunmayı başardı. Bu durum, uzun vadeli yatırımcılar için fırsatlar yaratırken, piyasanın geleceği hakkında da olumlu sinyaller veriyor.

Gri listeden çıkılma ve enflasyon endişeleri

Türkiye'nin gri listeden çıkmasına rağmen vergi tartışmalarının gündemde olması ve elektriğe gelen yüzde 38’lik zamla birlikte enflasyon endişelerinin artması, yatırımcıların paniklemesine neden oldu.

Sert dalgalanmalar ve fiyat değişimleri

Son bir haftada BIST 30 Endeksindeki hisselerde yüzde 14’lere varan düşüşler ve BIST Tüm-100 Endeksinde yüzde 40’lara varan gerilemeler yaşandı. Bu tür sert dalgalanmalar, yatırımcıların piyasa koşullarını daha dikkatli değerlendirmesini gerektiriyor. Aynı zamanda ekonomik belirsizlikler ve ani fiyat değişimleri, piyasadaki aktörlerin dayanıklılığını ve stratejik yeteneklerini sınamaya devam ediyor.

BIST 30’da haftalık bazda ayrışmalar yaşandı. Dokuz hissede yüzde 2,9 ile yüzde 7,5 arasında getiriler oluştu. BIST Tüm-100 Endeksine bakıldığında ise yüzde 9,5 ile yüzde 19,73 aralığında getiriler görüldü. Kontrolmatik Teknoloji, Sasa Polyester ve Borusan Boru Sanayi yüzde 10 ile 14 arasında değer kaybetti.

Yabancı yatırımcıların satışları sürüyor

Yabancı yatırımcıların yüksek hacimli işlemlerle satış yapmaya devam ettiği gözleniyor. Robot emirler, hisse senetlerinde teknik olarak önemli hareketlere yol açıyor ve bu durum piyasalarda volatiliteyi artırıyor. Yabancı satışlarının devam etmesi, piyasa üzerinde baskıya sebep olabilir ve yatırımcıların dikkatli olmalarını gerektiriyor.