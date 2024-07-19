Borsa İstanbul'da düşüş eğilimi devam ediyor. BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 oranında değer kaybederek 11.117,63 puana düştü. Bankacılık endeksi yükselirken, holding endeksi düşüş gösterdi. Analistler, küresel pay piyasalarındaki negatif seyrin etkili olduğunu belirtti.

Piyasa detayları ve sektör performansları

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 21,83 puan düşüşle 11.117,63 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 47,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,49 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,67 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,06 ile spor olurken, en çok gerileyen yüzde 2,43 ile gıda içecek sektörü oldu.

Küresel riskler ve piyasa etkileri

Analistler, küresel pay piyasalarında artan jeopolitik riskler ve ABD borsalarında teknoloji hisseleriyle başlayan satış baskısının dünya geneline yayıldığını ve bunun Borsa İstanbul üzerinde de negatif bir etki yarattığını belirtti. Ayrıca, Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi de piyasalardaki risk algısını artırdı.

Gün içinde takip edilecek veriler

Öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri takip edilecek. Gece saatlerinde ise Moody's Türkiye kredi notu değerlendirmesi bekleniyor.

Teknik analiz

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puan seviyeleri direnç, 11.000 ve 10.900 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor. Endeksin bu seviyelerde nasıl hareket edeceği, gün içindeki veri akışına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.