Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), 97 şirketi inceleyerek hazırladığı 2023 Kurumsal Yönetim Değerlendirme Raporu'nu açıkladı. Rapora göre, BİST 100 şirketlerinin yönetim kurullarındaki kadın üye oranı %16,4 olarak belirlendi. Şirketlerin %26'sında ise hiç kadın yönetim kurulu üyesi bulunmuyor.

Bağımsız üyelik durumu

Raporda, şirketlerin %51'inde kadın üye oranının %25'ten az olduğu, %23'ünde ise %25'in üzerinde olduğu tespit edildi. Yönetim kurullarında yer alan kadın üyelerin %50'si bağımsız üye, %41,5'i ise icracı olmayan üye olarak görev yapıyor.

Kurumsal yönetim ilkelerine uyum düzeyleri

Raporda, kurumsal yönetim ilkelerine uyum düzeyleri dört bölüm altında incelendi: Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleriyle İlişkiler ve Yönetim Kurulu. En yüksek uyum oranı "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık" bölümünde görülürken, en düşük uyum oranı "Yönetim Kurulu" bölümünde tespit edildi.

Azlık hakları ve genel kurul uygulamaları

Raporda, "Azlık haklarının esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınması" ilkesine uyum gösteren şirket bulunmadığı belirtildi. Ayrıca, "Genel kurul toplantılarının söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılması" ilkesine uyum düzeyinin düşük olduğu vurgulandı.

Yönetim kurulu üyelikleri ve bağımsız üyeler

BİST 100'de yer alan 35 şirketin, 50 ortak yönetim kurulu üyesi ile birbirleriyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Toplam 780 yönetim kurulu pozisyonu, 711 üye tarafından doldurulurken, 272 bağımsız üye pozisyonu 240 üye tarafından üstlenildi. Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanının (genel müdür) aynı kişi olduğu şirket sayısı ise 13 olarak belirlendi.

TKYD'nin 2023 Kurumsal Yönetim Değerlendirme Raporu, BİST 100 şirketlerinde kadın yönetim kurulu üyesi oranının düşük olduğunu ve bazı şirketlerde hiç kadın üye bulunmadığını ortaya koyuyor. Ayrıca, kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda özellikle "Yönetim Kurulu" bölümünde iyileştirmeler yapılması gerektiği görülüyor.