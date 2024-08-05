Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre yüzde 6,72 azalışla 9.769,69 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 7,79, holding endeksi ise yüzde 5,97 değer kaybetti.

Küresel piyasalarda resesyon endişesi

ABD'de resesyon endişeleri, küresel piyasalarda tarihi düşüşlere yol açtı. Asya piyasalarında Japonya yüzde 13, Güney Kore ise yüzde 8,5 oranında geriledi.

Küresel piyasalar, ABD'deki resesyon endişelerinin artmasıyla haftaya tarihi düşüşlerle başladı. Bu durum Asya piyasalarında da büyük kayıplara neden oldu.

Ekonomistler, Temmuz ayında TÜFE'nin yüzde 3,51 artmasını beklerken, yıllık enflasyonun yüzde 62,23'e düşeceğini öngörüyor.

Ekonomistler Temmuz ayında enflasyonun yüzde 3,51 artacağını tahmin ediyor. Bu da yıllık enflasyonun yüzde 71,60'dan yüzde 62,23'e düşeceği anlamına geliyor.

Detaylı analiz

Analistler, BIST 100 endeksinde 10.450 ve 10.400 puanın destek, 10.700 puanın ise direnç seviyesi olduğunu belirtiyor.