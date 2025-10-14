Borsa İstanbul, BIST 100 endeksinde yaşanan yüzde 2’lik değer kaybı sonrası pay piyasasında açığa satış yapılabilen hisselere yönelik geçici işlem kısıtlaması getirdi. Kurum, seans sonuna kadar “yukarı adım kuralı” uygulamasının yürürlükte olacağını duyurdu.

Açığa satışa ‘yukarı adım’ sınırı

Borsa İstanbul A.Ş., BIST 100 endeksinde saat 16.19 itibarıyla yüzde 2 oranında düşüş kaydedilmesi üzerine yeni bir tedbir aldı.

Borsa’dan yapılan açıklamada, “Açığa satış yapılabilen tüm hisselerde seans sonuna kadar ‘yukarı adım kuralı’ uygulanacaktır.” ifadeleri yer aldı.

Bu adımın, pay piyasasında aşırı dalgalanmaların önüne geçmek ve fiyat istikrarını korumak amacıyla atıldığı belirtildi.

‘Yukarı adım kuralı’ nedir?

Yukarı adım kuralı (up-tick rule), açığa satış işlemlerinin yalnızca son gerçekleşen işlem fiyatının üzerinden yapılmasına izin veren bir mekanizmadır. Bu düzenleme, hisse fiyatlarında ani düşüşlerin hızlanmasını önlemeyi hedefler.

Kural devreye alındığında, yatırımcılar mevcut fiyatın altında satış emri veremez. Böylece piyasanın daha dengeli bir şekilde işleyişi amaçlanır.

Geçici uygulama

Sermaye piyasalarında benzer önlemler, genellikle endekste belirli oranda düşüş yaşandığında otomatik olarak devreye giriyor. “Yukarı adım kuralı” ise piyasa sakinleşene kadar yürürlükte kalıyor.