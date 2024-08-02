Son bir ayda, otomotiv sektöründeki hisseler önemli düşüşler yaşadı. Tofaş Otomobil, yüzde 17,65’lik bir değer kaybı ile listenin başında yer aldı. Onu, Ford Otosan yüzde 11,57’lik düşüş ile takip etti. Yapı ve Kredi Bankası'nın yüzde 10,65 gerilemesiyle banka sektöründen de benzer bir gerileme yaşandı. Doğuş Otomotiv ve Borusan Boru Sanayi de değer kaybeden diğer hisseler arasında yer aldı.

3Bist 30

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Türk Hava Yolları, Şişe Cam, İş Bankası, Hektaş ve Koç Holding gibi hisseler de düşüş kaydetti.

Bist 30 Endeksi'nde Yatırımcı Tercihleri Değişt2

Çimento, perakende ve banka hisselerinde artış

Yatırımcılar otomotiv hisselerinden çıkarken, çimento, perakende ve banka sektörlerindeki hisselere yöneldi. BIST 30 Endeksi’nde son bir ayda en fazla değer kazanan hisseler şunlar oldu:

Oyak çimento

Kontrolmatik teknoloji: Yüzde 26,28 artış

Emlak Konut GMYO: Yüzde 19,46 artış

Diğer değer kazanan hisseler arasında Gübre Fabrikaları, Bim Mağazalar, Enka İnşaat, Petkim, Garanti Bankası, Koza Altın ve Aselsan bulunuyor.

Bist 30 Endeksi'nde Yatırımcı Tercihleri Değişt

Editör: Durmuş Özke