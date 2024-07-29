BIST Gıda Endeksi, enflasyon ve faiz oranlarının yüksek olduğu bir ortamda yatırımcılara önemli kazançlar sağladı. Endeksin ağırlıklı hisseleri, yüzde 300'ü aşan getirilerle dikkat çekiyor. İşte BIST Gıda Endeksi'nde öne çıkan hisseler ve detaylar...

Yatırımcılar için güvenli liman

Ülker Bisküvi: Yüzde 343 performans ile en yüksek getiriyi sağlayan şirket oldu.

Coca Cola İçecek: Yıllık bazda yüzde 200 yükseliş kaydetti.

Anadolu Efes: Yüzde 198 prim yaptı.

Pozitif ayrışan hisseler

Tetamat Gıda: Yüzde 3.506 yükseldi.

Selçuk Gıda: Yüzde 534 prim yaptı.

Ülker Bisküvi: Yüzde 343 yükseldi.

Banvit, Coca Cola İçecek, Anadolu Efes, Pınar Su, Ersu Gıda: Bu hisselerde de yüksek performanslar görüldü.

Negatif ayrışan hisseler

Tat Gıda, Yayla Gıda, Kristal Kola, Eksun Gıda, Ulusoy Un Sanayi, Söke Değirmencilik, A.V.O.D Gıda, Tukaş: Bu hisseler yüzde 3 ile yüzde 25 arası değer kayıpları yaşadı.

Yatırımcıların radarındaki hisseler

Coca Cola İçecek: F/K oranı 11,26.

Anadolu Efes: F/K oranı 7,11.