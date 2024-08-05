Bu hafta BIST KOBİ Sanayi Endeksi'nde düşük fiyat/kazanç oranıyla dikkat çeken şirketleri inceledik. En düşük fiyat/kazanç oranına sahip şirketler, yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor. İlk sırada 7,14 oranıyla Park Elek.Madencilik yer alırken, Özerden Ambalaj ve Ensari Deri de düşük oranlarıyla öne çıkıyor. Niğbaş Niğde Beton ve Prizma Press Matbaacılık da sıralamada üst sıralarda yer alarak yatırımcıların ilgisini çekiyor.

En Düşük Fiyat/Kazanç Oranına Sahip Şirketler

1. Park Elek.Madencilik (#PRKME)

Fiyat/Kazanç Oranı: 7,14

2. Özerden Ambalaj (#OZRDN)

Fiyat/Kazanç Oranı: 9,88

3. Ensari Deri (#ENSRI)

Fiyat/Kazanç Oranı: 12,10

4. Niğbaş Niğde Beton (#NIBAS)

Fiyat/Kazanç Oranı: 13,27

5. Prizma Press Matbaacılık (#PRZMA)

Fiyat/Kazanç Oranı: 21,46

6. RTA Laboratuvarları (#RTALB)

Fiyat/Kazanç Oranı: 24,28

7. Lüks Kadife (#LUKSK)

Fiyat/Kazanç Oranı: 27,45

8. Acıpayam Selüloz (#ACSEL)

Fiyat/Kazanç Oranı: 28,01

9. Selçuk Gıda (#SELGD)

Fiyat/Kazanç Oranı: 33,10

10. Bayrak Taban Sanayi (#BAYRK)

Fiyat/Kazanç Oranı: 61,90

Yatırımcılar için cazip fırsatlar

Bu düşük fiyat/kazanç oranlarına sahip şirketler, potansiyel olarak yüksek getiri sağlayabilecek fırsatlar sunuyor. Yatırımcılar, bu oranları değerlendirerek uzun vadede kârlı yatırımlar yapabilirler. Ancak, her yatırım kararı gibi, bu oranları değerlendirirken de detaylı bir analiz ve risk değerlendirmesi yapılması önemlidir.