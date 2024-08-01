Bim Mağazalar, Migros, Mavi Giyim ve Şok Marketler en çok ilgi gören hisseler arasında yer alıyor.

BIST Ticaret Endeksi’nde üstün performans

Borsa İstanbul’da BIST Ticaret Endeksi, yatırımcısına yılbaşından bu yana yüzde 71,28 getiri sağladı. Bu, BIST 100 Endeksi’nin yüzde 42,17’lik getirisinin oldukça üzerinde. Bim Mağazalar, Migros ve Mavi Giyim, yılbaşından bu yana gösterdikleri güçlü performansla öne çıktı.

Bim mağazalar: Sektörün lideri

Bim Mağazalar, 620,50 TL’lik fiyatı ve yüzde 107,02’lik yılbaşından bu yana getiri oranıyla dikkat çekiyor. Son bir yılda yüzde 190,98 kazandıran Bim Mağazalar, BIST Ticaret Endeksi’ndeki yüzde 57,87’lik ağırlığıyla yatırımcıların gözdesi oldu.

Migros: Güçlü performans

Migros, yüzde 59,68’lik yılbaşından bu yana getirisi ve %81,34’lük yıllık getirisiyle dikkat çeken bir diğer hisse. Migros, yatırımcılarına istikrarlı bir getiri sağladı.

Mavi giyim: Yüksek kazanç

Mavi Giyim, 113,40 TL’lik fiyatı ve yüzde 99,07’lik yılbaşından bu yana getirisiyle güçlü bir performans sergiledi. Bu hisse, yatırımcıların ilgisini çeken bir diğer önemli oyuncu.

Şok marketler: Dengeli getiri

Şok Marketler, yüzde 15,60’lık yılbaşından bu yana getirisiyle diğerlerine göre daha düşük performans gösterse de, yüzde 38,53’lük yıllık getirisiyle yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardı.

Sektörün diğer oyuncuları: Doğuş Otomotiv ve Selçuk Ecza Deposu

Doğuş Otomotiv, yüzde 5,37’lik yılbaşından bu yana getirisi ve yüzde 15,82’lik yıllık getirisiyle daha düşük performans gösterdi. Selçuk Ecza Deposu ise yüzde 5,26’lık kayıp ve yüzde 31,98’lik yıllık getirisiyle dikkat çekiyor.