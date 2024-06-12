16 Haziran'da başlayacak olan bayram tatili öncesinde hisse ve fonlarını nakde çevirmek isteyenler için bugün son gün. Peki, Borsa İstanbul ne zaman tatile girecek ve hangi günler kapalı olacak?

Kurban Bayramı tatili ve Borsa İstanbul’un çalışma takvimi

Kurban Bayramı tatili nedeniyle, Borsa İstanbul 15 Haziran Cuma günü yarım gün işlem görecek ve ardından kapanacak. Piyasalar, 20 Haziran Çarşamba günü tekrar açılacak. 16-19 Haziran tarihleri arasında resmi tatil nedeniyle Borsa kapalı olacak. 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma ise idari izin kapsamında olup, Borsa İstanbul bu günlerde açık olacak ve işlemler devam edecek.

Takas işlemleri için son günler

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Borsa İstanbul'daki takas işlemlerinde değişiklikler oldu. Perşembe günü yapılan işlemlerin takası 20 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek. Bayram tatili öncesinde nakde geçmek isteyen yatırımcıların işlemlerini bugün yapmaları gerekiyor. Borsa İstanbul Pay Piyasaları’nda işlemlerin takası "T+2" şeklinde çalışıyor. Yani, yarın yapılan bir işlem, Cuma günü tahsil edilecek.

Perşembe günü işlem yapan yatırımcıların tahsilat ve ödemeleri ise 20 Haziran Perşembe gününe kalacak. Cuma günü işlem yapanlar ise işlemlerinin nakit gerçekleşmesi için 21 Haziran Cuma gününü bekleyecek.