Borsa İstanbul (BIST), yaptığı incelemeler sonucu Konfrut Tarım (KNFRT.E) ve Hedef Girişim (HDFGS.E) payları için önleyici tedbir uygulanmasına karar verdi.

Konfrut Tarım’a açığa satış ve kredili işlem yasağı

BIST’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamaya göre, Konfrut Tarım payları 13 Ekim 2025 seans başından 12 Kasım 2025 seans sonuna kadar açığa satış ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Hedef Girişim’e brüt takas tedbiri

Hedef Girişim payları ise aynı tarihler arasında brüt takas uygulamasına tabi olacak. HDFGS hisselerinde daha önce VBTS kapsamında uygulanan açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbirleri, brüt takas tedbirinin süresi boyunca da devam edecek.

Piyasalara etkisi

Analistler, BIST’in aldığı bu önleyici tedbirlerin, söz konusu hisselerde volatiliteyi kontrol altına almak amacıyla uygulandığını belirtiyor. Yatırımcılar, tedbir süresince bu hisselerde açığa satış veya kredili işlem yapamayacak.