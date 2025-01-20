Sahne Tozu Tiyatrosu’nun 2016 yılından bu yana sahnelediği ve büyük ilgi gören ‘Bit Yeniği’ oyunu, İzmirli tiyatroseverlerden tam not aldı. Usta yönetmen Haldun Dormen’in yönetmenliğini üstlendiği oyun, seyircilerden büyük alkış alırken, iki karakteri canlandıran oyuncu Özer Kaya’nın sadece 8 saniyede kostüm değiştirmesi seyircileri şaşkına çevirdi. Bazı izleyiciler, sahnede oyuncunun ikizi olduğunu düşündü.

Tiyatronun en beğenilen oyunu

Yardımcı yönetmenliğini Çağlar İşgören'in yaptığı komedi türündeki oyun, seyirciyi adeta kahkahaya boğdu. Oyuncuların performansı sahnede ayakta alkışlanırken, uzun süre birlikte oynayan ekibin uyumu izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Sahne Tozu Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören, oyunun 10 yıla yakın bir süredir sahnelenen bir parça olduğunu belirterek, başlangıçta bu kadar beğenileceğini düşünmediklerini, ancak zamanla tiyatronun en beğenilen oyunlarından biri haline geldiğini ifade etti.

“Seyirciyle sinerji bizi mutlu ediyor”

Georges Feydeau’nun yazdığı, Haldun Dormen’in Dormen Tiyatrosu'nda da başarıyla sahnelediği bu oyunun Sahne Tozu Tiyatrosu’nun repertuvarına eklenmesinin büyük bir tercih olduğunu belirten İşgören, oyunun her seferinde tıklım tıklım dolu salonlarda oynandığını söyledi. Özellikle seyirciyle yakalanan sinerjinin oyun keyfini artırdığını dile getiren İşgören, “Ankara, Eskişehir, Kocaeli, Adana ve İstanbul gibi şehirlerden gelen izleyicilerimiz var. Tüm Türkiye’nin izleyebilmesini isteriz. Şu anda İzmirlilerin beğeni noktalarına dokunan bir oyun oldu” dedi.

Sahne Tozu Tiyatrosu’nun üç ayrı sahnesinde farklı oyunlar sahnelenmeye devam ederken, ‘Bit Yeniği’ de sezon boyunca seyirciyle buluşmaya devam edecek.