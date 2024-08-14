Kripto para piyasalarının lideri Bitcoin (BTC), ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin açıklanacağı kritik güne 60 bin doların üzerinde başladı. Son 24 saatte %3,65'lik bir yükseliş kaydeden BTC, altcoin'leri de beraberinde yukarı taşıdı. Piyasalar, TÜFE verilerinin açıklanacağı 15:30'u heyecanla bekliyor.

ABD TÜFE verileri Bitcoin'i nasıl etkileyecek?

Fed'in faiz politikasını belirlemede yakından takip ettiği TÜFE verileri, kripto para piyasalarının da nabzını tutuyor. Fed, enflasyonun düşüş hızına bağlı olarak faiz indirimlerine gidebileceğinin sinyalini vermişti. Bugün açıklanacak TÜFE verilerinin %3,0'un altında gelmesi durumunda, Eylül ayında ilk faiz indirimi gerçekleşebilir. Bu da kripto para piyasalarında yükselişi tetikleyebilir.

Bitcoin'de volatilite artıyor

Tarihsel verilere göre, önceki TÜFE açıklamaları Bitcoin fiyatını doğrudan etkiledi. TÜFE öncesi Bitcoin'de volatilite arttı. Verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi BTC'de düşüşe neden olurken, beklentiler dahilinde veya düşük gelmesi anlık yükselişleri beraberinde getirdi.

Bitcoin için kritik saatler

Bitcoin, 15:30'a kadar 60 bin dolar ile 62 bin dolar arasında hareket edebilir. TÜFE'nin %2,9 veya altında gelmesi durumunda Bitcoin'in 62 bin doları aşması bekleniyor. Aksi durumda ise 60 bin doların altına sarkması muhtemel görülüyor.