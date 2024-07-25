CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju, bu hareketin kripto piyasası tarihinde daha önce yaşanmadığını belirtti.

Balinaların büyük hamlesi

Zincir üstü analitik platformu CryptoQuant, 24 Temmuz’da yayımladığı X gönderisinde, büyük hacimli yatırımcıların Bitcoin biriktirme hareketine dikkat çekti. Şirketin CEO’su Ki Young Ju, bu hareketi “eşi benzeri görülmemiş” olarak nitelendirdi.

Bitcoin balinaları, Temmuz ayında toplam 358 bin BTC satın alarak piyasada büyük bir etki yarattı. Bu balinalar, Bitcoin’i uzun vadeli tutan adresler olarak biliniyor ve mevcut fiyat seviyelerinde büyük alımlar gerçekleştiriyorlar.

Benzersiz bir birikim dönemi

CryptoQuant CEO’su, 30 günlük bakiye değişimini analiz ederek, bu varlık transferinin kripto piyasası tarihinde daha önce yaşanmadığını belirtti. Ki Young Ju, “Bitcoin akümülasyon bölgesinde” diyerek, geçtiğimiz bir ayda 358 bin BTC’nin uzun süredir Bitcoin tutan kalıcı adreslere taşındığını ifade etti. Bu rakamlar, Bitcoin’in en yüksek seviyesindeyken bile erişilememiş büyüklükte.

Kurumsal yatırımlar ve spot ETF’ler

Söz konusu satın alımlar, 24 Temmuz itibarıyla 23 milyar dolara erişti. Bu, Bitcoin’in geçtiğimiz Mart ayında yakaladığı 73,800 dolarlık en yüksek seviyesi dahil olmak üzere şu ana dek erişilen en büyük rakam. Bitcoin’i uzun vadeli tutanlar, 155 gün veya daha fazla süre BTC yatırımı yapanlar olarak tanımlanıyor.

CryptoQuant CEO’su, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının (ETF) kurumsallar için lokomotif işlevi gördüğünü ve süregelen başarıda önemli bir rol oynadığını belirtti. Temmuz ayında dünya genelinde spot ETF’lerden akan para girişi 53 bin BTC olarak kaydedildi. 22 Temmuz’da ABD’deki en büyük ETF, tek günde 500 milyon dolarlık para girişine sahne oldu. Ancak aynı dönemde analistler, bu denli büyük para hareketlerinin BTC fiyatında düzeltme getirebileceğine dair uyarılarda bulundular.

CryptoQuant CEO’su, “Geriye kalan tüm BTC’ler şahsi cüzdanlarda olmasa da balinalar apaçık bir şekilde birikiyorlar. Hem de eşi benzeri görülmemiş bir seviyede” diyerek, Bitcoin piyasasındaki bu sıra dışı hareketin altını çizdi.