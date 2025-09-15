ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu hafta faiz oranlarını düşüreceği beklentisi piyasaları hareketlendirdi. Risk iştahının artmasıyla Bitcoin fiyatı, üç haftanın zirvesine ulaştı.

Fed toplantısına odaklanan piyasalar

Piyasalar, yarın başlayıp çarşamba günü sona erecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısını yakından takip ediyor. Yatırımcılar, 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığını yüzde 97, 50 baz puanlık indirim ihtimalini ise yüzde 3 olarak fiyatlıyor.

Analistler, Aralık 2026’ya kadar toplamda 140 baz puandan fazla indirim bekliyor.

Uzman görüşü

XTB analisti Kathleen Brooks, “Şimdi soru şu: Piyasa çok mu ileri gitti? Fed, hedef oranının üzerinde seyreden inatçı yüksek enflasyon nedeniyle faiz indirimine karşı çıkabilir mi?” değerlendirmesinde bulundu.

Bitcoin fiyatında son durum

Bitcoin, gün içinde 116.783 dolara kadar yükselerek üç haftanın zirvesini gördü. Ancak saat 12.52 itibarıyla yüzde 0,87 düşüşle 115.110 dolar seviyesinden işlem gördü.