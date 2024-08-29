Peki, bu düşüşün arkasındaki nedenler neler? Analistler ne diyor? İşte detaylar...

Bitcoin fiyatındaki düşüşün nedenleri

Bitcoin, Çarşamba günü 60.000 doların altına gerileyerek son 24 saat içinde ciddi bir düşüş yaşadı. Bu, son üç ayda %12’lik bir düşüş anlamına gelirken, Mart ayında ulaşılan tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yaklaşık 74.000 doların %20 altına düştü.

Düşüşün ana sebepleri arasında, ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole Ekonomik Sempozyumu’nda yaptığı açıklamaların ardından oluşan piyasa tepkisi gösteriliyor. Powell, Eylül ayında faiz oranlarını düşürmeye başlayacaklarına dair güçlü sinyaller verdi. Tarihsel olarak, faiz oranlarındaki düşüşler, daha güvenli yatırımlara kıyasla daha yüksek getiri sağlayan kripto para piyasalarına olumlu yansır. Ancak, Powell’ın yorumlarından sonra Bitcoin’in fiyatı önce yükseldi, ardından tüm kazançları hızla geri verdi.

Analist görüşleri

FxPro Analisti Alex Kuptsikevich:

Kuptsikevich, Bitcoin’in fiyatındaki son düşüşü, piyasaların genellikle yavaşladığı Ağustos ayı sonlarında sık görülen işlem hacmi eksikliğine bağlıyor. Analist, sabah yayınladığı bir notta şu görüşleri paylaştı:

“Piyasa, hafif işlem saatlerinde otomatik durdurma emirleri tarafından büyük ölçüde aşağı çekilmiş gibi görünüyor. Bu tür satışlar, genellikle kaldıraçlı yatırımcıları dışarı iter ama aynı zamanda daha düşük fiyatlardan alım yapmak isteyen uzun vadeli alıcıları da çekebilir.”

Kuptsikevich’e göre, piyasa genelinde görülen bu satış dalgası, spekülatif yatırımcıların pozisyonlarını kapatmalarına neden olmuş olabilir. Ancak bu düşüşler, uzun vadeli yatırımcılar için bir fırsat olarak değerlendirilebilir.