Bitcoin’in fiyatı 58 bin dolar seviyesine gerilerken, yatırımcılar panik içerisinde. Ünlü analiz şirketi CoinGlass, BTC’nin 56.800 dolarlık destek seviyesini test edeceğini belirtti ve bu seviyede yaşanacak hareketin piyasadaki yönü belirleyeceğini açıkladı.

Bitcoin’deki ani düşüş ve piyasa panik havası

Kripto para piyasasında, özellikle Bitcoin ve Ethereum’da yaşanan düşüşler, yatırımcılar arasında paniğe yol açtı. Bitcoin, 58 bin dolar seviyesine düşerken, Ethereum 2.540 dolar seviyesini gördü. Altcoin piyasası genel olarak kırmızıya dönerken, Tether Gold (XAUt) tek kazandıran kripto para oldu.

Kaldıraçlı işlemlerde tasfiyeler yoğunlaştı

CoinGlass verilerine göre, piyasadaki bu düşüş dalgası, çok sayıda long pozisyonun tasfiye edilmesine neden oldu. Son 24 saat içerisinde, 158,7 milyon dolarlık kaldıraçlı işlem tasfiye edilirken, bu miktarın büyük bir kısmı (126,8 milyon dolar) long pozisyonlardan oluştu. En büyük likidasyon emri ise OKX borsasında ETH/USD işlem çiftinde gerçekleşti. Bitcoin, Ethereum ve Solana (SOL) en büyük likidasyonları yaşayan kripto paralar arasında yer aldı.

CoinGlass’tan kritik seviye uyarısı: 56.800 dolar

Kripto para veri sağlayıcısı CoinGlass, Bitcoin’de yaşanan bu düşüşün ardından dikkatlerin 56.800 dolarlık destek seviyesine çevrildiğini belirtti. CoinGlass’a göre, bu seviyede yaşanacak sıçrama, BTC’nin gelecekteki hareketleri açısından belirleyici olacak. Eğer bu seviyede güçlü bir sıçrama gerçekleşirse, Bitcoin daha yüksek seviyeleri test edebilir. Ancak sıçrama zayıf kalırsa, BTC’nin daha düşük fiyat seviyelerine inmesi olası.

CoinGlass, BTC Likidite/Sipariş Defteri Isı Haritası’na dayanarak şu yorumu yaptı:

“İlk test 56.800 dolar, sıçrama güçlüyse daha yüksek seviyeleri test edeceğiz. Sıçrama zayıfsa daha düşük fiyat seviyelerine geçeceğiz.”

Bitcoin’in geleceği hangi yönde?

Bitcoin, yazım esnasında 57.960 dolar seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Son 24 saatte %4,8 oranında değer kaybeden BTC’nin önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceği, piyasadaki yatırımcıların yakından takip ettiği bir konu haline geldi. Küresel gelişmeler, makroekonomik olaylar ve kripto paralardaki teknik zayıflıklar, BTC’nin yönünü belirleyecek faktörler arasında yer alıyor.