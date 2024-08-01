CryptoQuant'ın son raporlarına göre, bu artış yapılanların gelirlerinde iyileşme sağlandı ve Bitcoin fiyatlarının daha sonraki bir izleme izlemesine katkı sağlandı.

Hashrate artışı

Bitcoin madenciliği hashrate'inin rekor seviyelerine göre sınıflandırılan, kripto para biriminin uzun vadeli fiyat istikrarı için olumlu bir işaret olarak yorumlanıyor. Bitcoin, yakın zamanda kırdığı 69 bin dolar rekorunun ardından yaşanan dalgalanmalara rağmen, hash oranı artışı piyasanın geleceğine dair iyimser beklentileri artırıyor.

Madencilik sektöründeki gelişmeler

Bitcoin, son dönemde yaşanan fiyat dalgalanmalarına rağmen madencilik cephesinde güçlü sinyaller veriyor. Madencilik hashrate'inin zirveye ulaştığının, Bitcoin'in değerinin uzun vadeli istikrarın sağlanabilmesi öngörülüyor. Bitcoin, 69 bin dolar sınırını aşarak yeni bir rekor kırdıktan sonra, 66 bin dolar seviyelerine geri döndü. Bu düşüş çıkışlı seyir, madencilik hashrate'indeki artışla paralel olarak bir eğilim sergileniyor.

CryptoQuant üyedir, hashrate'in zirveden sadece yüzde 3'lük bir düşüş yaşadığını belirtiyor. Bu durum, genellikle Bitcoin fiyatlarında sürdürülebilir bir artışın habercisi olarak kabul ediliyor.

Madenci gelirlerinde iyileşme

CryptoQuant'ın son raporuna göre, Bitcoin madencileri son fiyat artışının ardından daha adil ödemeler almaya başladı. Bu gelişme, hashrate'in artışında önemli bir faktör olarak gösteriliyor. Raporda, Nisan ayında gerçekleşen Bitcoin yarılmasının bu yana madencilik ödemelerinin düşük seyrettiği ancak ödemelerin adil seviyelerde olduğu durumda madencilerin piyasada satış baskısını azaltabileceği vurgulanıyor.

Verilere göre hashrate Pazartesi günü 667 EH/s ile rekor seviyeye ulaştı ve daha sonra hafif bir düşüşle 636 EH/s'ye geriledi. Bu gelişmelerle birlikte, büyük değişiklikler madencilerin Bitcoin birikiminde olduğu ve madenci bütçelerinden yapılan transferlerin azaldığı gözlemleniyor.

Büyük madencilerin toplam Bitcoin (BTC) varlıkları 2024 yılında bu yana artış gösterdi. 2024 yılının başında 61 bin Bitcoin olan bu rakam, şu anda 65 bin Bitcoin'e yükseldi. Buna rağmen küçük değişiklikler yapılmış varlıkların varlıkları aynı dönemde 59 bin BTC'den 51 bin BTC'ye geriledi.

Son haftalarda yaşanan fiyat artışıyla birlikte Bitcoin madencilerinin gelirleri de yüzde 50 oranında arttı. Bitcoin madenciliği gelirlerinde Temmuz başında en düşük seviyede olan 22 milyon dolardan, şu anda 32 milyona ulaşan bir artış kaydedildi. Analistler, madenci kârlılığının devam ettiğinin düşük işlem ücretlerine bağlı olduğunu hatırlatıyor.