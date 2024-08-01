Şirket, Bitcoin'in yarılanması ve ağ sorunuyla mücadele ederken, rakip Bitfarms'ın hissini satın alarak sektörde rekabeti kızdırdı.

Riot Platforms, 2024 yılının ikinci çeyreklerinde beklenmedik bir mali darbe aldı. Şirketin net geliri geçen yıla göre üç kattan fazla artarak 84,4 milyona ulaştı. Aynı dönemde Bitcoin üretimi yüzde 52 azalırken, gelirlerinde yüzde 8,7'lik bir düşüş yaşandı.

Gelir ve üretim verileri

Riot'un toplam geliri, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,7 azalarak 70 milyon yönünde geriledi. Mühendislik bölümlerindeki gelirlerdeki 9,7 milyonluk düşüş, bu düşüşte etkili oldu. Bitcoin madencilik faaliyetlerinden elde edilen 6 milyonluk ek gelir ise bu kaybı bir ölçüde dengeleyebildi.

İkinci çeyrekte üretilen Bitcoin miktarı, geçen yılın aynı özelliklerine göre yüzde 52 azalarak 844'e geriledi. Bu çöküşün ardından, Nisan ayında gerçekleşen Bitcoin değerinin yarılması ve madenciliğin zorluğundaki artış yaşanıyor.

Teknolojik altyapı ve rekabet stratejileri

Zorlu piyasa koşullarını Riot, teknolojik altyapısını güçlendirme çabalarını sürdürüyor. Riot Platforms CEO'su Jason Les, şirketin hash oranını neredeyse ikiye katladıklarını ve yıl boyunca 36 EH/s'lik bir kapasiteye ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

Rakibi Bitfarms'ı satın alma girişimini hızlandıran Riot, Temmuz ayında 10,2 milyon Bitfarms hissini daha alarak toplamda 950 milyonluk bir satın alma operasyonu yürütüyor. Bitfarms ise bu hamlelere karşı savunma sistemi geliştiriyor.

Borsa cephesinde Riot hisleri son işleminde ortaya çıkan yüzde 1,74 değer kaybı ve Noelden bu yana yüzde 33,87'lik bir düşüş yaşandı. Buna karşılık Bitfarms'ın yüzde 4,03 değerini kazanarak dikkat çekti.