Bitcoin madenciliğinde zorluk seviyesi, 5 Temmuz'da yüzde 5’in üzerinde bir düşüş yaşayarak 79,5 terahash’a (T) geriledi. Bu düşüş, son üç ayın en düşük seviyesi olarak dikkat çekiyor.

Bitcoin madencilik zorluğu nedir?

Bitcoin madenciliğinin zorluğu, bir madencilik teçhizatının Bitcoin çıkarmak için çözmesi gereken kriptografik bulmacanın karmaşıklığını ifade eder. Bu zorluk seviyesi, hashrate olarak adlandırılan birimle ölçülür ve her 2.016 blokta bir (yaklaşık iki haftada bir) güncellenir. Bitcoin’in tarihsel sürecinde, hashrate genellikle aylık olarak artış göstermiştir, ancak bu seferki düşüş önemli bir değişimi işaret ediyor.

Zorluk seviyesindeki değişiklikler

Mart ve Mayıs ayları arasında zorluk seviyesi artarak 88,10T ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Ancak, bu zirveden sonra yavaş bir düşüş süreci başladı ve günümüzde 79,5T seviyesine geriledi.

Tarihsel Hashrate verileri

2014 yılında hashrate yaklaşık 1,1 gigahash olarak kaydedilmişti. Bu düşük seviye, çoğu masaüstü bilgisayarın bile Bitcoin madenciliği yapabilmesini mümkün kılıyordu. Ancak, Bitcoin’in benimsenmesinin artmasıyla birlikte hashrate 2017’nin sonlarına doğru ilk kez terahash seviyesine ulaştı. 6 Temmuz 2024 itibarıyla, bir sonraki zorluk güncellemesine kadar hashrate 79,5T seviyesinde kalacak.

Madencilikte kârlılık ve zorluk seviyesi

F2Pool madencilik havuzu, terahash başına watt verimlilik oranı 26 veya daha düşük olan bir ASIC cihazının, Bitcoin fiyatı 54 bin doların altına düşmediği sürece kârlı olacağını tahmin etti. "54 bin dolarlık bir Bitcoin fiyatı ile, birim başına 26 W/T veya daha düşük enerji tüketen ASIC cihazları kâr edebilir. Bu hesaplamayı kilovat saat başına 0,07 dolar maliyet üzerinden yaptık."