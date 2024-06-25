Bitcoin'in son dönemdeki düşüşünde iki ana etken öne çıkıyor:

Mt. Gox'un Varlık Dağıtımı: 2014 yılında hacklenen Mt. Gox borsasının 10 milyar dolar değerindeki kripto varlıkları sahiplerine dağıtılacak. Bu varlıkların bir kısmının satılacağı beklentisi, Bitcoin üzerinde satış baskısı oluşturuyor. Fed Belirsizliği: ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına dair belirsizlikler, yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırıyor ve Bitcoin'e olan talebi azaltıyor.

Piyasada son durum ne?

Bitcoin, dün 62 bin doların altına düştükten sonra bugün 61 bin dolar seviyesini yeniden aştı. Ancak, piyasadaki sert dalgalanma devam ediyor. Son 24 saatte 302 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi.

Bitcoin'in geleceği ne olacak?

Bitcoin'in geleceği belirsizliğini koruyor. Mt. Gox'un varlık dağıtımının ve Fed'in faiz politikasının piyasalar üzerindeki etkisi yakından takip ediliyor.