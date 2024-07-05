Kripto para birimi Bitcoin, yüzde 6 civarında kayıpla 54,991 dolara kadar geriledi. Bu düşüş, Mt. Gox borsasının 2014'te çalınan varlıkları sahiplerine dağıtmasının ardından başlayan belirsizliklerin devam etmesiyle tetiklendi. Ayrıca, ABD'deki başkanlık seçimlerine yönelik belirsizlikler de kripto varlıklarda satış baskısı yarattı ve Bitcoin fiyatları 4 ayın en düşük seviyesine düştü.

Ethereum da düşüşte

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da yüzde 8 düşüşle 2,891 dolara kadar geriledi ve şu sıralarda 2,926.70 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Kripto piyasalarındaki genel durum

Bitcoin ve Ethereum gibi büyük kripto varlıklar, global belirsizliklerden etkilenerek önemli düşüşler yaşarken, yatırımcılar piyasaların geleceği konusunda endişe duyuyor. Kripto piyasalarının bu dalgalı durumu, yatırımcıları tedirgin ediyor ve dikkatli olmayı gerektiriyor.