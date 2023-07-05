Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan kripto para platformu Gate.io Türkiye Araştırma Müdürü Sevcan Dedeoğlu, "ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), BlackRock'ın Bitcoin tabanlı ilk borsa yatırım fonu başvurusunu reddetti. Fakat BlackRock tekrar başvuruda bulundu. Bu durum yatırımcıların ilgisini körükledi" dedi.

Kripto para birimlerinde temmuz ayı hareketli başladı. CoinMarketCap verilerine göre en değerli kripto para birimi olan Bitcoin, ABD'de BlackRock ve Fidelity gibi geleneksel fon yönetimi ve yatırım şirketlerinin Bitcoin'i borsada listelenen bir borsa yatırım fonuna (ETF) dönüştürmek için yaptıkları başvuruların da etkisiyle 31 bin doları aşarak 14 ayın zirvesini gördü. CoinGecko verileri, Ethereum'un da 1.960 dolar eşiğini aşarak 2 bin dolarlık rekoruna yaklaştığını gösterdi.

İKİ HAFTADA KRİPTO VARLIKLARA 334 MİLYON DOLAR NAKİT GİRİŞİ OLDU

Öte yandan dijital varlıklara ve yatırım araçlarına yönelik haftalık nakit akışlarını inceleyen CoinShares'in 3 Temmuz'da yayımladığı raporda, boğa piyasasının sürdüğü ve dijital varlıkların son haftada 125 milyon dolar nakit akışı gördüğü kaydedildi. İki haftadır artan nakit girişleri, toplamda 334 milyon doları buldu. Bu rakamın mevcut piyasalarda yönetilen dijital varlıkların yüzde 1'ine karşılık geldiğine dikkat çeken Dedeoğlu, “Başta Bitcoin olmak üzere kripto para birimlerine nakit girişi SEC'in kripto para borsalarına yönelik müdahaleleri sebebiyle birkaç haftadır negatif seyrediyordu. ABD merkezli aracı kuruluşlardan Bernstein'in analistleri, spot Bitcoin ETF başvurusunun onaylamasının güçlü bir olasılık olduğunu düşündüklerini ifade ediyor. Zira SEC vadeli işlemlere dayalı Bitcoin ETF'lerine ve kaldıraç temelli vadeli işlem ETF'lerine halihazırda izin veriyor" ifadelerini kullandı.

NAKİT GİRİŞLERİN YÜZDE 98'İ BİTCOİN'E YÖNELDİ

CoinShares raporunda, Bitcoin'in yatırımcıların öncelikli odaklarından biri olduğu, Bitcoin'e yönelik nakit girişinin 123 milyon doları bulduğu ve bu rakamın da toplam nakit girişinin yüzde 98'ine karşılık geldiği kaydedildi. Blokzinciri analitiği şirketi CryptoQuant tarafından analiz edilen verilerin kurumsal ölçekteki şirketlerin de Bitcoin'e yöneldiğini gösterdiğini hatırlatan Dedeoğlu, “Kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e ilgisi, yatırımcı duyarlılığını ve piyasa dinamiklerini belirlemek açısından önem arz ediyor. SEC'in BlackRock'a yönelik ilk reddi dahi, kurumsal şirketlerin Bitcoin'e olan inancını ve benimsemesini aşağı yönlü etkilemedi. Kurumsal yatırımcılar, 2008'de tanıtılan ilk dijital varlık olan Bitcoin'in uzun vadede sunacağı olanaklara güvenini geri kazanmışa benziyor" diye konuştu.

“BİZİ DAHA HAREKETLİ GÜNLER BEKLİYOR"

ABD'de 5 Wall Street yatırımcısından üçünün piyasalarda bir boğa koşusuna girildiğini düşündüğünü vurgulayan Dedeoğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“ABD enflasyonunda beklenen gerilemenin gelmesi, yatırımcı duyarlılığını pozitif bir bölgeye taşıdı. S&P 500 endeksi, ekim ayında kaydettiği en düşük seviyesinden yüzde 20 yükselerek boğa piyasasının ilk işaretlerini vermeye başladı. Kripto para piyasaları da hem ekosistem içi, hem de makroekonomik gelişmelerden etkilenerek olumlu sinyaller veriyor. 10 yılı aşkın süredir dünyanın dört bir yanında kripto para topluluğunu bir araya getiren ve bugün bin 700'ü aşkın kripto para birimine çeşitli araçlarla yatırım yapmayı olanaklı kılan Gate.io Türkiye olarak önümüzdeki günlerin tüm piyasalar için hareketli geçeceğine inanıyoruz."