Bitcoin fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik ticaret tehditlerinin ardından 110 bin doların altına geriledi. Yaşanan düşüş, altcoinlerin değer kaybına da yol açtı ve küresel kripto piyasası yatırımcılarını endişelendirdi.

Bitcoin neden düştü?

Coinmarketcap verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri son 24 saatte yüzde 10,32 azalarak 3 trilyon 700 milyar dolara geriledi. Analistler, düşüşün başlıca nedenini ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimlerine bağlıyor.

Altcoinler neden geriliyor?

ABD-Çin ilişkilerindeki gerilimler, Bitcoin’in yanı sıra altcoinleri de etkiledi. Ethereum gibi önde gelen altcoinler yaklaşık yüzde 13 değer kaybederek 3 bin 760 dolara kadar geriledi. Analistler, yatırımcıların riskten kaçınma eğilimiyle piyasada satış baskısı oluştuğunu belirtiyor.

ABD-Çin geriliminin etkisi

Trump, 1 Kasım’dan itibaren Çin’e uygulanan mevcut tarifelere ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi getireceklerini ve tüm kritik yazılımlara ihracat kontrolü uygulanacağını açıkladı. Bu açıklamalar, uluslararası ticarette ciddi endişe yarattı.

Trump, açıklamasında “Uluslararası ticarette kesinlikle duyulmamış bir şey ve diğer ülkelerle ilişkilerde ahlaki bir utanç” ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından Bitcoin 122 bin doların üzerinde seyretmesine rağmen hızlı bir düşüş yaşandı.