Trump’ın Çin’e ek gümrük vergisi açıklaması sonrası küresel kripto para piyasası hızla değer kaybetti. Bitcoin 110 bin doların altına inerken, Ethereum yüzde 13 düşüşle 3.760 dolara geriledi.

Piyasa değerinde sert düşüş

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’den ithal edilen ürünlere ek yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurması, kripto piyasasında panik satışlarını tetikledi. Küresel kripto piyasasının toplam değeri 24 saatte yüzde 10,32 azalarak 3,7 trilyon dolara geriledi.

Bitcoin ve Ethereum’un durumu

Bitcoin, 109.980 dolardan işlem görerek haftalık bazda yüzde 10 değer kaybetti. Ethereum ise yüzde 13 düşüşle 3.760 dolar bandına indi. BNB, Solana ve XRP gibi diğer büyük altcoinlerde de yüzde 8–15 arası kayıplar yaşandı.

Güvenli limanlar öne çıktı

Piyasalarda artan belirsizlik, yatırımcıları altın ve ABD tahvilleri gibi güvenli varlıklara yönlendirdi. Uzmanlar, Bitcoin’in kısa vadede 100 bin dolar seviyesini test edebileceğini ancak uzun vadede toparlanma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor.